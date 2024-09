Meteorológovia zverejnili prvú veľkú predpoveď na zimu 2024/2025. Vyhliadka pre Slovensko milovníkov snehu nepoteší

Hoci za našimi oknami to nevyzerá ani na príchod jesene, meteorológovia už postupne zverejňujú prvé predpovede na tohtoročnú zimu. Dlhodobé vyhliadky mnohých ľudí vôbec neprekvapili.

Ako informoval portál iMeteo, jeseň aj zimu bude ovplyvňovať La Niña a polárny vír, ktoré však už teraz vyzerajú slabšie a nevýrazné. „La Niña je studená fáza veľkej a silnej oceánskej oscilácie ENSO. Je to oblasť tropického Tichého oceánu, ktorá prechádza medzi studenou a teplou fázou. Studená fáza ENSO sa nazýva La Niña a teplá fáza sa nazýva El Niño,“ vysvetlil portál. Aj keď La Niña je aktívna, nie je silná a polárny vír polar vortex taktiež vyzerá, že by mal byť túto zimu podpriemerný.

Ako ovplyvní zimu?

Ako ďalej vysvetľuje portál, „polar vortex je názov, ktorý vystihuje širokú zimnú cirkuláciu nad severnou pologuľou. Ide o polárny vír, ktorý siaha vysoko do atmosféry − najnižšia úroveň atmosféry sa nazýva troposféra, kde prebiehajú všetky poveternostné udalosti, a nad tým máme stratosféru. Polárny vír sa správa ako obrovský cyklón, ktorý pokrýva celý severný pól až po stredné zemepisné šírky. Je prepojený cez všetky úrovne atmosféry.“

Snehu bude pomenej

Oba javy ovplyvňujú to, ako bude vyzerať zima 2024/2025. Aj v tomto roku to vyzerá tak, že bude teplejšia ako býva normálne. Podľa modelu ECMWF by mala byť Európa pod vplyvom vysokého tlaku, ktorý sa bude z Atlantiku rozširovať a priemerné teploty tak budú o 1 až 2 stupne vyššie, ako je dlhodobý normál. Pre Európu to znamená, že na západe by malo byť viac sucha, avšak zvyšok zase vykazuje viac zrážok, ako je bežné. Na severe Slovenska by tak malo byť počas zimy vlhko.

Podľa tohto modelu je však množstvo sneženia na najbližšiu sezónu, konkrétne december a január, podpriemerné. Výnimku tvorí Škandinávia, kde sa očakáva snehu viac, pretože na to vplýva miestny systém nízkeho tlaku. Na Slovensku by však zima mala byť opäť nadpriemerne teplá a sneženia by malo byť menej, ako je dlhodobý normál. Samozrejme, stále treba mať na pamäti, že ide o prvú vyhliadku počasia na dlhšie časové obdobie, ktorá sa ešte môže meniť.