Meta zakladá novú sociálnu sieť: Mark Zuckerberg ňou chce konkurovať Twitteru

Sociálnych sietí nie je nikdy dosť a Facebook, respektíve spoločnosť Meta sa preto rozhodla, že vytvorí ďalšiu. Tá má nielenže konkurovať Twitteru, ale podľa dostupných informácií bude od nej takmer na nerozoznanie, informujú The New York Times a Financial Times.

Ideálne načasovanie

Nová sociálna sieť sa bude volať Threads a k jej úplnému predstaveniu príde vo štvrtok. Ako je však už u podobných záležitostí pravidlom, na verejnosť sa dostali rôzne úniky. Podobne, ako pri spojení Instagramu s Facebookom, aj tu budú používatelia môcť preniesť svoje účty.

O používateľskú základňu tak zrejme od začiatku nebude v prípade Threads žiadna núdza a nová sociálna sieť sa „priživí“ na svojich starších bratoch. „Threads je miestom, kde sa komunity stretávajú, aby diskutovali úplne o všetkom. Od tém, na ktorých záleží dnes, až po trendy zajtrajška,“ znel popis aplikácie, ktorá sa na chvíľu, zrejme omylom, objavila v obchode App Store.

Nová aplikácia tak má byť takmer výhradne založená na textovej komunikácii a používateľské rozhranie tu bude zrejme veľmi podobné ako na Twitteri. Príspevky budete môcť lajkovať, zdieľať, či komentovať.

Nová sociálna sieť má navyše svoj príchod načasovaný priam bravúrne. Twitter totiž posledné mesiace čelí čoraz väčšej vlne kritiky, a to kvôli nepopulárnym rozhodnutiam nového majiteľa, Elona Muska. Ten najnovšie výrazne obmedzil počet príspevkov, ktoré môžu používatelia prečítať za jeden deň, ak si, samozrejme, nezaplatia.