Matky detí do 15 rokov a mladí ľudia s príjmom do 2-tisíc nemajú platiť dane: Matovič im chce zrušiť daň z príjmu

Matky a mladí bez daní. Taký je voľný názov legislatívneho návrhu, ktorý hnutie OĽANO predložilo na rokovanie Národnej rady (NR) SR a ktorým chce od dane z príjmu oslobodiť matky s deťmi do 15 rokov a mladých daňovníkov do 25 rokov. Na sobotňajšej tlačovej konferencii návrh predstavil líder OĽANO Igor Matovič.

Priznal, že v prípade daňového oslobodenia matiek návrh zatiaľ nerieši komplikovanejšie situácie, ako napríklad adoptované dieťa alebo dieťa, o ktoré sa po smrti matky stará otec. „Sme otvorení tieto veci doriešiť v druhom čítaní,“ deklaroval Matovič.

Čistý finančný dosah opatrenia na štátny rozpočet odhadol na 500 miliónov eur. Zdroje naň chce nájsť zrušením stropov na platenie sociálnych odvodov, ďalším pritvrdením postihov daňových podvodov.

Podmienkou by mala byť výška príjmu

Matovič navrhuje, aby matky detí vo veku do 15 rokov s hrubým príjmom do dvoch tisíc eur neplatili zo svojej mzdy daň z príjmu. Ak takáto matka zarába v hrubom viac ak dvetisíc eur, z príjmu presahujúceho túto sumu už matka daň príjmu zaplatí.

Rovnaké pravidlá sa majú vzťahovať aj na mladých ľudí do 25 rokov. Aj oni by mali mať nárok na špeciálnu výšku nezdaniteľnej časti základu dane, čo by ich oslobodilo od platby dane z príjmu do výšky dvetisíc eur mesačne v hrubom. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý do parlamentu predložil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Parlament by sa mal návrhom zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne 2. mája.