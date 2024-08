Matej a Rebecca dali výpoveď, zbalili sa do dodávky a odišli žiť do Švédska: Život tu je ako dovolenka, ktorá nikdy nekončí

Množstvo Slovákov odchádza žiť do zahraničia. To je príbeh aj Mateja Smutného, ktorý sa s priateľkou Rebeccou a ich synom Leonardom rozhodol presťahovať do Švédska. Dali na svoj pocit, zbalili sa do svojej dodávky a odišli do Škandinávie, konkrétne bývajú v meste Malmö. Čo je však zaujímavé, nikdy predtým tam vlastne neboli.

„Do Švédska sme sa totiž presťahovali ako do úplnej čiernej diery, v ktorej sme nemali nič, iba našu dodávku s vecami,“ opisuje ich náhly odchod Matej po jesenných voľbách. Dôvodom bolo, že chcú vychovávať svojho syna v krajine, kde veci fungujú ako majú.

No tento kus Škandinávie mladým Slovákom učaroval. „Páči sa mi tu takmer všetko, menil by som iba máločo. Keďže som milovník cestovania a krásnych miest, spolu s mojou priateľkou a naším synom sme si zamilovali pláže, ktoré sa nachádzajú na južnom pobreží Švédska,“ spomína a pridáva niekoľko tipov, ktoré by ste pri návšteve tohto kusa Škandinávie nemali vynechať.

Matej je hudobník, ktorý precestoval kus sveta a rozdiely medzi životom na Slovensku a vo Švédsku vníma aj z tohto pohľadu. „Kým u nás sú umelci často kladení na posledné miesto a teda zničení a demotivovaní, vo Švédsku veria, že keď budú umenie doceňovať, krajina bude rozmanitejšia,“ vysvetľuje.

Prečo ste sa rozhodli odísť zo Slovenska do zahraničia?

Precestovali sme už veľa krajín (dôkazom toho je napríklad aj to, že kým bol náš syn ešte v brušku, stihol navštíviť tri kontinenty haha) a vždy sme premýšľali nad tým, aké by to bolo v jednej z tých krajín proste zostať, ale vždy nám do toho prišlo niečo, kvôli čomu sme sa od toho nášho Slovenska jednoducho nevedeli odpútať.

Keďže ja aj moja priateľka Rebecca pracujeme, alebo sme do nášho odsťahovania pracovali iba a v oblasti kultúry a školstva, definitívne za nás rozhodlo samotné Slovensko po jesenných parlamentných voľbách. Niekto to nazýva aj zbabelosťou alebo vlastizradou, no my sme sa iba rozhodli, že chceme vychovávať nášho syna v krajine, v ktorej sa nebude musieť báť o svoj život, ktorá sa o neho po všetkých stránkach dokáže postarať a v ktorej veci fungujú, ako majú.

Prečo práve Švédsko?

Švédsko bolo to najspontánnejšie rozhodnutie v našich životoch. Po voľbách sme cestovali autom nejakým slovenským horským priechodom a Rebecca odrazu hovorí: „Poďme žiť do Malmö, cítim, že tam to bude super!“ na čo som jej povedal, že ja som v Malmö nikdy nebol, ale že som za.

Do pár dní sme dali výpoveď, pobalili všetko, čo vlastníme do našej cestovateľskej dodávky a jednoducho sme ušli. Odvtedy žijeme v spomínanom Malmö v juhozápadnom švédskom regióne Skåne a je to úžasný život, ako dovolenka, ktorá nikdy nekončí.

Bolo náročné nájsť si tam bývanie? Je drahé oproti Slovensku?

Začali sme s Airbnb, ktoré sme si rezervovali na prvé dva mesiace a dúfali sme, že za tie dva mesiace všetko vybavíme a nájdeme dlhodobý prenájom, čo sa aj podarilo.

Nájsť bývanie nebolo vôbec náročné. Existuje mnoho webových stránok na agentúry, ktoré nájdu bývanie a vyriešia všetko za vás. Využili sme spoločnosť Samtrygg. Na ich stránke sme našli dom, ktorý sa nám zapáčil, oni následne zorganizovali „viewing“, ktorý sa konal do pár dní a potom pripravili zmluvu. Zaujímavé je, že nájom platíme tejto agentúre, ktorá následne vypláca cut majiteľom domu. Cena nájmu sa pohybuje v rôznych intenciách, no úplne s čistým svedomím to môžem prirovnať k slovenským cenám nájmov. Cena nášho nájmu je 1300 € mesačne za celý dvojposchodový dom so záhradkou. Spomínam si, že keď som podobný dom hľadal kedysi na Slovensku v Žiline, tak ceny sa pohybovali vo veľmi podobných intenciách.

Aké najväčšie rozdiely si spozoroval medzi životom v týchto dvoch krajinách?

Rozdielov je veľmi veľa, väčšinou pozitívne vo Švédsku, a, bohužiaľ, negatívne na Slovensku. Ten najväčší rozdiel vidím v tom, že Švédi si vážia svoju krajinu a snažia sa robiť všetko preto, aby ju dennodenne zlepšovali. Keď sa niekedy na Slovensku povie, že treba začať od seba, tak to je to, čo vo Švédsku cítim naozaj intenzívne.

Čo sa týka samotných ľudí, keby som ich mal vystihnúť jedným slovom, tak by som asi povedal, že sú zdraví. Ľudia tu žijú omnoho zdravším životným štýlom ako Slováci. Beh, bicyklovanie, plávanie v mori, otužovanie a zdravá strava sú tu absolútne bežnými životnými prvkami a Švédi sú k nim vedení od útleho detstva. Zamestnávatelia sú napríklad povinní udeliť zamestnancom niekoľko hodín plateného voľna týždenne na športové aktivity. Nikto sa tu nečuduje, keď si ide zabehať a beží po trase bok po boku s 80-ročnou babičkou. Už prvý pohľad na ľudí vo Švédsku vám napovie, že niečo je inak, že tento človek má zdravý život.

Teda cítiš, že život vo Švédsku je na vyššej úrovni?

Určite áno! Najviac obdivujem švédsky sociálny systém a nie som sám. Nie je žiadnym tajomstvom, že tento sociálny systém bol niekoľkokrát odborníkmi hodnotený ako najlepší na svete. Môj syn sa ani nenarodil vo Švédsku a má zadarmo zdravotnú starostlivosť, vrátane tej zubnej, a to bez akéhokoľvek poistenia. Okrem toho má zadarmo 90 % liekov, škôlku alebo jasle a podobne.

Sociálny systém tu ale vie byť aj zneužívaný a v minulosti aj bol. Švédi sa preto búria a snažia sa ho zmeniť a oklieštiť, čo je podľa mňa správne. Je tu totiž možné aj niekoľko desiatok rokov nepracovať a poberať pomerne vysokú podporu.

Digitalizácia je tiež na famóznej úrovni, takú firmu si tu založíte online do 10 minút.

Je Švédsko drahá krajina? Ako sú na tom miestni ekonomicky?

