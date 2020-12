Máte účet na PayPal? Ak ho nepoužívate, už o dva dni vám môžu strhnúť 12 eur za jeho vedenie

Možno ste pred dvomi mesiacmi zachytili informáciu, že obľúbená platobná služba PayPal aj na Slovensku aktualizovala svoje podmienky užívania. Kým služba je stále vedená ako bezplatná, tak na neaktívnych účtoch sa chystá strhnúť sumu 12 eur za ich vedenie.

Kľúčovým dátumom je 16. december 2020, kedy nové podmienky užívania vstúpia do platnosti a spoločnosť začne z neaktívnych účtov strhávať poplatok. Vyhnúť sa mu je ale skutočne jednoduché. Stačí sa do svojho konta aspoň raz do roka prihlásiť, či vykonať pomocou neho aspoň jednu platobnú operáciu.

Iba kontá so zostatkom

Ako informuje portál The Guardian, tento poplatok sa však týka iba špecifických užívateľov. Sú to takí, ktorí za jeden rok nevykonali žiadnu operáciu a majú na svojom konte nejaké finančné prostriedky. Ak ste cez PayPal v priebehu tohto roka niečo zaplatili, nemusíte mať žiadne obavy.

Poplatok sa tiež nebude vzťahovať napríklad na tých, ktorí majú na svojom konte nulový zostatok a rovnako ani na tých, ktorí majú nulový zostatok, avšak majú s účtom prepojenú kartu. PayPal takisto uvádza, že ak na nenulovom konte bude nejaká suma, avšak bude nižšia ako 12 eur, strhnú ju v celej výške.

Takisto PayPal uvádza, že neaktívnych užívateľov vopred informuje cez e-mail alebo na uvedené telefónne číslo.

Prihláste sa, prípadne službu zrušte

V prípade, že máte PayPal účet a nevyužívate ho, odporúčame vám sa do neho prihlásiť a to aj v prípade, ak tam máte nulový zostatok, aspoň pre istotu. Ideálne v tom momente už aj bude, aby ste si účet jednoducho zrušili. Vyhnete sa tak prípadnej straty financií v budúcnosti, ak sa spoločnosť rozhodne účtovať poplatky aj za neaktívne účty s nulovým zostatkom.