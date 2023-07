Masturboval pred 8-ročným dievčatkom, potom ju zabil: Pedofilný pastor sa k ohavnému činu priznal po 50 rokoch

Keď rodičia 8-ročnú Gretchen Harringtonovú posielali do biblického detského tábora, verili, že robia pre svoju dcérku to najlepšie a vráti sa im domov zdravá a šťastná. Opak bol ale pravdou. Pastor David Zandstra ju nahlásil polícii ako nezvestnú, o dva mesiace neskôr sa našli už len jej pozostatky. K vražde sa priznal po 50 rokoch.

Sám zatelefonoval na políciu

Ako píše web All That Is Interesting, po 50 rokoch sa pastor David Zandstra priznal, že počas detského tábora zavraždil 8-ročnú Gretchen Harringtonovú. Po tom, ako ho polícia zadržala, bol obvinený z vraždy, ako aj z únosu maloletej osoby. Príbeh sa začal 15. augusta 1975, keď sa Gretchen vybrala do biblického tábora, ktorý sa konal v dvoch cirkvách: v kresťanskej reformovanej cirkvi Trinity Church Chapel, kde bol Zandstra pastorom, a v reformovanej presbyteriánskej cirkvi, kde bol pastorom jej otec.

Keď sa Gretchen neskôr ráno nedostavila do otcovho kostola, zavolal do kostola Trinity Church a hovoril so Zandstrovou manželkou. Krátko nato Zandstra sám zavolal na políciu a nahlásil Gretchen ako nezvestnú. O dva mesiace neskôr boli v štátnom parku Ridley Creek objavené Gretchenine pozostatky.

Koroner klasifikoval smrť osemročnej Gretchen ako vraždu a určil, že zomrela na následky tupých úderov do hlavy. Trvalo však takmer 50 rokov, kým sa zistilo, čo sa presne s dievčatkom stalo. Ako uvádza denník The New York Times, polícia sa v prípade posunula začiatkom tohto roka, keď sa prihlásila žena identifikovaná ako „informátorka č. 1“. Chodila do školy s Gretchen a s jej sestrou Zoey a poznala Zandstrovu dcéru.

K vražde sa priznal, viditeľne sa mu uľavilo

Svedkyňa povedala polícii, že sa jej Zandstra dvakrát nevhodne dotýkal, keď u neho s jeho dcérou prespávala. Ukázala im aj zápisky z denníka zo septembra 1975, v ktorých uvažuje o tom, že Zandstra sa možno pokúsil uniesť iné dievča v meste. „Hádajte čo? Jeden muž sa dvakrát pokúsil uniesť Holly. Je to tajomstvo, takže to nemôžem nikomu povedať, ale myslím si, že by to mohol byť ten, čo uniesol Gretchen. Myslím, že to bol pán Zandstra,“ napísala svedkyňa v denníku.

Ako informuje NBC News, na základe tejto stopy sa polícia 17. júla 2023 vydala za Zandstrom do mesta Marietta v Georgii. Zandstra najprv poprel, že by mal niečo spoločné s vraždou Gretchen. Keď mu však polícia povedala o novej svedkyni a jej obvineniach voči nemu, priznal sa. Podľa polície sa Zandstrovi po priznaní viditeľne uľavilo. Bolo to, akoby mu z pliec spadol obrovský balvan.

Keď sa odmietla vyzliecť, zabil ju

Zandstra polícii povedal, že v osudné ráno videl Gretchen, ako ide do kostola a ponúkol sa, že ju odvezie vo svojom aute. Namiesto toho, aby ju odviezol do kostola, ju však Zandstra odviezol do zalesnenej oblasti, kde pred ňou masturboval a ejakuloval a žiadal, aby sa vyzliekla. Keď Gretchen odmietla, Zandstra ju udrel päsťou a zabil ju.

Gretchenino polonahé telo následne čiastočne zakryl konármi a odišiel do práce, akoby sa nič nedialo. Počas nasledujúcich dvoch mesiacov predstieral, že o Gretcheninej smrti nič nevie a podľa People vystupoval ako rodinný priateľ, ktorý Harringtonovcov podporoval počas dcérinho pohrebu. Napriek jeho vysokému veku je sudca odhodlaný bývalého pastora riadne odsúdiť a potrestať. Je presvedčený o tom, že vraždiaci pedofil zomrie za mrežami.

Polícia prípad naďalej vyšetruje. Obáva sa totiž, že Gretchen nemusí byť pedofilovou jedinou obeťou. Ľudí žiada, aby nahlásili akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť Zandstru usvedčiť v ďalších prípadoch.