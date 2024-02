Martin vytvoril skvelú paródiu na Harryho Pottera: Harry Humenčan zabáva tisíce Slovákov, využíva umelú inteligenciu

Len máloktorá detská fantasy séria si získala takú obľubu, ako príbeh o čarodejníkovi z pera J. K. Rowlingovej. Jej knižné a neskôr aj filmové spracovania opantali fanúšikov natoľko, že čokoľvek, čo s nimi súvisí, je automaticky tiež akoby odsúdené na úspech. A podobne je to aj s rôznorodými paródiami. Tie najnovšie doplnil nový projekt šikovného Martina z Humenného.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na počiatku bol len Harry Potter. O niekoľko rokov neskôr si slovenská mládež obľúbila Dana Dreva – predabovanú paródiu, ktorá z jej tvorcu Petra Popluhára, alias youtubera PPPetra, spravila hviezdu internetu a aj šikovného influencera. Súčasnú generáciu baví na internete nová paródia, ktorá vznikla pomocou umelej inteligencie. Jej tvorca, 30-ročný Martin Luther z Humenného, jej dal meno Harry Humenčan.

Majstrovstvo Lutherovho parodického projektu spočíva v tom, že vďaka umelej inteligencii sa mu podarilo jednotlivé prehovory postáv v prvom filmovom diele Harry Potter a Kameň mudrcov upraviť tak, že prakticky nepoznáte rozdiel, či ich dabingový herec naozaj vyslovil, alebo nie. Príbeh je navyše zasadený na Základnej škole Pugačevova v Humennom, ktorú poznajú najmä Slováci narodení na východe našej krajiny.

Spojenie takmer skutočného dabingu, humorných hlášok, ktoré už teraz citujú tisícky používateľov sociálnych sietí a reálií či situácií, ktoré pozná nejeden východniar, sa ukázalo ako trefa do čierneho. Z Harryho Humenčana je novodobý virálny hit slovenskej časti internetu. A ak ste ho doposiaľ ešte nevideli, budete to chcieť napraviť.

V rozhovore s Martinom Lutherom sa dozviete aj: ako nápad s Harrym Humenčanom vznikol;

koľko času trávi pri výrobe jednej časti a ako celý kreatívny proces prebieha;

či dostáva na svoju prácu aj hejty;

čo na videá hovorí autor Dana Dreva;

čo si myslí o deepfake videách;

čo na Harryho Humenčana hovoria učitelia a žiaci zo ZŠ Pugačevova.

Poďme pekne od začiatku. Harry Humenčan je projekt založený najmä na práci s deepfake a umelou inteligenciou. Tvorbe videí s AI sa venuješ aj profesijne, alebo ťa živí niečo iné?

Tvorba týchto videí je vyslovene voľnočasová záľuba, v práci sa venujem iným veciam. Nemám z toho žiadne peniaze a je to vyslovene o tom, že sa snažím robiť zaujímavé príbehy skrížením sveta Harryho Pottera a východu. Robím to pre pobavenie ľudí na internete a vlastne aj seba.

Takže ťa živí niečo iné…

Áno, pracujem ako šéf kreatívneho tímu v jednej firme, kde sa venujeme okrem iného aj marketingu pre mobilné hry. Predtým som pracoval nejakých päť rokov v reklamnej agentúre v Bratislave na pozíciách ako social media manager, copywriter a idea maker.

Prečo práve Humenné? Prečo nie Prešov, Trebišov, alebo napríklad Medzilaborce?

To je jednoduché – pochádzam z Humenného. Žil som tam, chodil na základnú školu Pugačevova, a preto som si vybral práve toto mesto ako hlavnú zápletku príbehu, lebo ho poznám. Čo sa týka ďalších miest, určite ich budem spomínať v ďalších častiach. Napríklad, Prešov, Trebišov či Michigan sa už v predchádzajúcich častiach aj objavili. Momentálne ale žijem v Trnave.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martin Luther (@martinlutherian)

Ako to celé s Harrym Humenčanom začalo? V iných rozhovoroch si spomínal, že na začiatku bol darček pre kamošov v podobe 25-minútového videa.

Presne tak. Vzniklo to úplne náhodou. Ja tieto softvéry na prácu s hlasom už používam veľmi dlho, a tak mi jedného dňa napadlo, že spravím silvestrovský špeciál pre svojich kamošov a pripravil som túto 25-minútovú verziu videa

Dá sa to niekde pozrieť? Čo tam bolo a v čom to bolo odlišné od toho, čo teraz na TikToku a Instagrame zdieľaš?

Nie, nie je nikde k nahliadnutiu, nechávam si ju pre seba. Možno niekedy nejaké úryvky ukážem, ale ten humor je inde a sú tam všelijaké interné vtipy, ktoré väčšine ľudí nedávajú zmysel. Čiže možno vyberiem nejaké časti, ktoré upravím a vypustím ich ako nejaký prequel k celému príbehu.

Za vznikom videí stojíš sám, alebo ti niekto pomáha?

Strih, prácu s hlasom a generovanie hlášok robím sám. Čo sa týka nejakej inšpirácie a textov, tak to mi pomáhajú kamoši. Mám super partiu ľudí, ktorí sú tiež fanúšikmi Harryho Pottera a sú tiež z Humenného. Takže tí mi často prispievajú hláškami, ktoré sa nakoniec dostanú do videa.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martin Luther (@martinlutherian)

Koľko ti trvá výroba jedného partu – od scenára po uploadnutie videa na platformy, a čo všetko to značí?

To záleží od konkrétneho videa alebo konkrétnej scénky, ktorú si vyberiem. Priemerne mi to trvá do 10-12 hodín, ale naposledy som vydal dlhšie video, tak tá práca trvala tiež dlhšie. Snažím sa zameriavať viac na kvalitu, než na kvantitu. Nikde sa s ničím neponáhľam, lebo potom by ma neskôr štvalo, že som vydal nejakú časť, ktorá nebude až taká dobrá a možno si v nej nevšimnem nejakú dobrú príležitosť na to, aby to podporilo ten príbeh, ktorý sa snažím budovať. Čiže, dávam si načas a myslím, že to ľudia aj patrične oceňujú.

Znamená to vybratie si konkrétnej časti, potom, keď chcem, aby tie hlasy mali skvelú kvalitu, musím odseparovať hudbu, a to fakt dokonale. Finálne hlasy nahrávam do AI softvéru a už zostáva len generovanie hlášok, čo mi zaberá asi najviac času. Keďže chcem, aby to bolo vždy dobré a aby si ľudia fakt málokedy všimli, že tam je vôbec nejaký rozdiel oproti originálnemu hlasu, čo sa týka napríklad intonácie a podobne, tak si na tom dávam záležať.

Čo tým myslíš?

V praxi to znamená, že napríklad chcem, aby hlas zakričal nejakú vetu, hlášku alebo slovo, ale softvér nechápe, že chcem, aby to zakričal, lebo tam neviem nastaviť intonáciu. Preto generujem niektoré hlášky aj desaťkrát.

Ktorú hlášku si takto musel najviac generovať?

Môj rekord je 58-krát pri poslednej časti, kedy som chcel, aby klobúk dokonale zakričal „Chrabropil!“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martin Luther (@martinlutherian)

S čím všetkým pri výrobe videí pracuješ?

Mám program, ktorým generujem hlášky, ten sa volá Eleven Labs. Potom v Adobe Premiere Pro to video strihám. To je asi všetko.

Už od prvého dielu je každý jeden zverejnený virálnym hitom naprieč sociálnymi sieťami. Predpokladal si na začiatku, že by to mohlo mať až takýto úspech? Diváci v podstate čakajú na nový diel v rovnakom napätí, ako na ktorýkoľvek slávny seriál.

Vôbec som to nepredpokladal a stále mi to príde šialené. Keď som videl, že za prvý deň malo video 50-tisíc pozretí, tak som bol neskutočne prekvapený, a teda ani som neplánoval robiť nejakú ďalšiu časť. Ľudia si ju vyslovene v komentároch vyžiadali, a preto vznikla druhá časť, kde sa snažil Harry dostať na Pugačevovu z košického nástupišťa deväť a tri štvrte.

Veľmi ma baví na tom aj to, že keď vydám novú časť, tak si ľudia zdieľajú na svojich storkách, že „na toto som sa tešil celý týždeň“, „konečne nová časť Harryho Humenčana“. Dostávam veľmi veľa pozitívnych reakcií, a to ma naozaj veľmi teší.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martin Luther (@martinlutherian)

Dávnejšie tu ale bol aj projekt Dano Drevo, za ktorým stál youtuber PPPeter. Porovnávaniu s Danom Drevom sa zrejme nevyhneš.

Úplne chápem, že to ľudia porovnávajú s Danom Drevom, ale jediná spojitosť tam je ten Harry Potter. Ten humor je úplne iný. Napríklad, v mojich častiach nenájdete žiadnu nadávku či politiku a do týchto sfér ani nechcem ísť. Chcem, aby to bola proste zábavná satirická cesta Harryho Humenčana za svojím dobrodružstvom na základnej škole Pugačevova v Humennom.

A Peťo Popluhár už Harryho Humenčana videl? Nevieš?