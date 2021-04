Martin sa nachádza v Čade: Po zabití prezidenta zavreli hranice, povstalci sú bombardovaní, hrozí vojenský útok

Prezident Čadu Idriss Déby bol v utorok zranený počas bojov s povstalcami, napokon zraneniam podľahol. Skončilo tak jeho viac ako 30-ročné vládnutie v krajine. Tá následne uzavrela svoje hranice, vzdušný priestor a mestá. Podľa slov cestovateľa Martina Navrátila hrozí vojenský útok na hlavné mesto. V rozhovore nám priblížil aktuálnu situáciu priamo z Čadu.

Idriss Déby vyhral v prezidentských voľbách, ktoré sa konali 11. apríla a stal sa znovuzvoleným prezidentom. Oznámenie o jeho smrti prišlo iba niekoľko hodín po tom, ako ho tamojšie úrady vyhlásili za víťaza volieb. Skupina povstalcov od minulého týždňa vedie v Čade ozbrojenú vzburu proti tamojšiemu režimu.

Cestovateľ Martin Navrátil, ktorého dobre poznáte aj vďaka cestovateľskému portálu Travelistan, sa momentálne nachádza v Čade, v štáte vo vnútrozemí Afriky. Dnes ráno informoval prostredníctvom Facebooku o tom, že je v poriadku a opísal aktuálne dianie v krajine.

Som v poriadku—-Včera podlahol zraneniam novozvolený prezident Čadu Idriss Deby počas vojenskej kampane na severe… Posted by Travelistan on Tuesday, April 20, 2021

O udalostiach sa dozvedel priamo pri ceste do hlavného mesta N’Djamena, ktorému môže hroziť teroristický útok. Opýtali sme sa ho na situáciu priamo z jeho pohľadu.

Domáci nemajú príliš veľa informácií

Bývalý prezident Déby prišiel o život 20. apríla rukami povstalcov na severe krajiny. “Úprimne, nikto netuší, prečo Déby navštívil severné oblasti Čadu. Domáci o tom ani nemajú príliš veľa informácií, skôr sa dozviem niečo zo zahraničných médií, respektíve od Francúzov. Ale momentálne je informačné embargo a aj keď sme sa bavili s domácimi, tak absolútne netušili, prečo tam išiel,” povedal pre Interez Martin Navrátil.

“Je to len dohad, ale je možné, že išiel na sever, pretože vyhral prezidentské voľby a chcel to podporiť, lebo čadský prezident patril medzi tých ľudí, ktorí boli najväčšími bojovníkmi proti militantným skupinám.”

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Travelistan (@travelistan.sk)

Povstalci chcú udrieť na hlavné mesto

Čad zaviedol niekoľko opatrení. “Momentálna situácia vyzerá tak, alebo z tých informácií, ktoré máme, že mestá sa uzavreli, sú uzavreté hranice, takisto vzdušný priestor. Povstalci deklarujú, že nechajú syna pochovať Débyho, ale že potom uskutočnia veľkú ofenzívu na hlavné mesto. To sú ich vyjadrenia.” Podľa agentúry AFP sa štátny pohreb prezidenta bude konať v piatok.

“Dnes však už začali útoky francúzskych jednotiek, ktoré podporujú čadskú vládu bombardovaním severných pozícií, ktoré sa nachádzajú, podľa našich informácií, v blízkosti líbyjských hraníc. Lebo povstalci vyšli práve z tých líbyjských hraníc. Tam mali svoje základne.” Povstalci prešli do severnej časti Čadu 11. apríla, teda presne v rovnaký deň, kedy sa tu konali miestne prezidentské voľby. Momentálne sú podľa Martinových slov bombardovaní Francúzmi.

Bol vyhlásený štvordňový štátny smútok

Ako vyzerá aktuálna situácia v Čade na miestach, kde sa Martin nachádza a ako ju vnímajú domáci obyvatelia? “Ja by som to povedal tak, že ak si momentálne tu a nemal by si žiadne informácie, tak absolútne netušíš, že sa nejaký konflikt odohráva. Jedine, že v noci sú uzavreté mestá. Domáci si žijú svoj vlastný život. Tí si už zažili vojnu s Líbyou, so Sudánom a tak ďalej,” opisuje oblasť vzdialenú asi 2-tisíc kilometrov od daných pozícií.

“Tak isto zrušili školy, bol vyhlásený štvordňový štátny smútok a momentálne, aj keď sa presúvame, tak sú cesty prázdne, lebo všetko sa kontroluje. Nie je tu cítiť nejaká nervozita. Keď to porovnám so situáciou, keď som bol povedzme v Mali alebo iných takýchto oblastiach, tak zatiaľ je to relatívne kľudné, až kým nepríde front tak blízko, že by ľudia počuli alebo videli nejaké bombardovanie, strieľanie.”

Povstalci nesúhlasia s presunom moci z otca na syna

Dočasnú štátnu radu, ktorá následne po Débyho smrti prevzala moc v krajine, má viesť podľa informácií BBC jeho syn Mahamat Idriss Déby až po dobu 18 mesiacov, po ktorých by mali nasledovať slobodné a demokratické voľby. Neskôr vydal vyhlásenie, v ktorom vymenoval ďalších 14 generálov, ktorí majú spoločne vytvoriť nový, dočasný riadiaci orgán.

Povstalci sú však radikálne proti tomu. “Už vyhlásili, že toto v žiadnom prípade neakceptujú. Treba si uvedomiť, že tento prezident už vládne od roku 1990, čiže 30 rokov. Tiež sa dostal k moci tým spôsobom, že odstránil predchádzajúceho prezidenta i keď bol súdený súdnym tribunálom. Pre neho je veľké plus, že bol najvýraznejším bojovníkom proti Boko Haram (islamistická povstalecká skupina, pozn. redakcie), tak silne nebojovali ani v Nigérii alebo v Kamerune, kde sa pohybuje. Takže uvidíme, aká bude situácia v najbližších dňoch,” opisuje Martin.

Syn mŕtveho prezidenta by mohol v krajine aj naďalej udržiavať bezpečie

Mahamat Idriss Déby, syn zavraždeného prezidenta, by mohol aj naďalej udržiavať v krajine stav relatívneho bezpečia, čo pre miestnych nie je samozrejmosťou.

“Čad od vzniku samostatnosti, to bolo v roku 1958, mal vkuse nejaké vojny so susedmi alebo občianske vojny. Čiže teraz je relatívne bezpečný. Bavili sme sa s jedným náboženským predstaviteľom, že sa očakáva, že Débyho syn zachová kontinuitu relatívneho bezpečia v boji práve proti rebelom. Nielen tým, ktorí sú na severe, ktorí nesúhlasia s bývalým prezidentom, ale tak isto aj proti Boko Haram, ktorý pochádza z Nigérie.”

Kto môže, mal by krajinu čo najrýchlejšie opustiť

Martin Navrátil sa v najbližších dňoch bude snažiť z Čadu dostať. “V krajine zostať nechceme, máme plánovaný odlet v nedeľu. Už sme boli na ceste smerom do hlavného mesta N’Djamena, takže nás to zachytilo už na ceste. Ale zrýchľujeme náš presun a keď bude situácia veľmi zlá, tak kupujeme letenky a odlietame skôr. Je vyhlásené, že kto môže, tak nech čo najrýchlejšie odletí komerčnými letmi. Ale momentálne je uzavretý vzdušný priestor. Takže, keď všetko pôjde v poriadku, tak v nedeľu odletíme a v pondelok som doma.”

Ďakujeme Martinovi za aktuálne informácie a prajeme mu šťastný návrat.

Martin Navrátil precestoval viac ako 160 krajín sveta a jeho portál Travelistan určite veľmi dobre poznáte. Je plný pútavých zážitkov a zaujímavostí z rôznych kútov sveta, známych aj menej známych. Ak máte radi spoznávanie krajín a cestovanie, sledujte Travelistan aj na Facebooku a Instagrame. Zaujímavé články priamo od Martina nájdete aj na tomto odkaze.