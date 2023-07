Má až dva výsledky a ľudia ich nedokážu vypočítať: Táto jednoduchá matematická výzva pobláznila internet

Matematické príklady dokážu ľuďom poriadne popliesť hlavy. Svedčí o tom aj fakt, že mnohé z nich sa stali virálnymi. Spomeňme zdanlivo jednoduchý test 550 ÷ 2, ktorý rozdelil ľudí do dvoch kategórií, pretože nedokázali uveriť tomu, že sa mýlia. Ešte pred niekoľkými rokmi sa začala na internete šíriť zaujímavá hádanka, ktorá má až dve správne odpovede. Ako uvádza Mail Online, podľa jej tvorcov dokáže prísť na obe len jeden z tisíc ľudí. Poďme zistiť, či je to naozaj tak.

Nižšie nájdete spomínanú matematickú výzvu s až dvoma riešeniami. Na prvý pohľad vyzerá veľmi jednoducho, no je možné, že vás poriadne potrápi. Tak schválne, dokážete ju vyriešiť oboma spôsobmi?

Tu máte odpoveď

Jedno riešenie je naozaj jednoduché a ak vám vyšiel výsledok 40, odhalili ste ho správne. Ako sme na to prišli? Ako vidíme v prvom riadku, 1 + 4 je skutočne 5. V druhom riadku sa síce 2 + 5 rovná 7, no k tomuto výsledku musíte pripočítať výsledok predchádzajúceho riadka, teda 7 + 5 = 12, ako aj vidíme vo výsledku. Ak takýmto spôsobom pokračujeme až do konca, finálny výsledok je 40. No potom je tu ešte ďalšia možnosť.

Jej riešenie spočíva v tom, že čísla v rovnici sa medzi sebou vynásobia a k výsledku sa pripočíta ešte prvé číslo z rovnice. Výpočet potom vyzerá nasledovne: 1 + (1 x 4) = 5. To znamená, že v poslednom riadku dostanete 8 + (8 x 11) a výsledok 96.