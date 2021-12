Fenoménu NFT už prepadávajú aj Slováci: Tu sa dozviete, o čo ide

Digitálna éra ponúka mnohé spôsoby, ako prísť k hodnotným veciam rýchlo a ľahko. Samozrejme, nie vždy je to také jednoduché, obzvlášť, ak ide o produkty skutočne jedinečného charakteru. V tomto prípade majú šťastie len tí, čo majú dostatok finančných možností, sú rýchli a neboja sa. A takto nejak to funguje aj na trhu s NFT.

Zrejme ste už o tom počuli – skratka NFT sa v médiách, a aj v tých slovenských, objavuje čoraz častejšie. Zbohatnúť sa na nej dá raketovo, no rovnako rýchlo sa dá o peniaze aj prísť. Fungovanie NFT je totiž často nepredvídateľné ako trh s kryptomenami. O čo ale ide, kde sa dá NFT zohnať a akú má vlastne hodnotu? To sú otázky, ktoré mnohých na začiatku zaujímajú najviac.

Milióny kópií, no len jeden skutočný majiteľ

NFT je skratka pre non-fungible token, teda nezameniteľný token. Je to jednotka dát, ktorá sa nachádza na digitálnej databáze blockchain (rovnako ako ktorákoľvek kryptomena), pričom každá jednotka NFT reprezentuje digitálnu položku. Pod touto položkou je možné si predstaviť prakticky čokoľvek digitálne – obrázok, zvuk, video alebo iný súbor, napríklad aj tweet. V čom je ale iné vlastniť napríklad zvuk vo formáte mp3 alebo zvuk, ktorý je NFT?

Bežný smrteľník rozdiel nevidí, samozrejme. Zvuk v podobe mp3 je však niečo úplne bezcenné, pokým z neho niekto nespraví NFT, teda niečo unikátne. A tom to celé je.

Keďže NFT je jednotka unikátna, vlastníci súboru môžu dokázať, že je skutočne ich. Zaujímavé pritom je, že vytvoriť token, teda digitálny dôkaz o vlastníctve, sa dá na čomkoľvek. Pokojne aj na tomto texte alebo na obrázku, ktorý ste vytvorili za pomoci klávesnice v textovom editore (ak by oň mal niekto záujem).

Vlastniť NFT niečoho teda znamená niečo ako vlastniť originál, aj keď ho vlastníte len v digitálnej podobe. Potvrdenie o vlastníctve totiž jestvuje len v databáze na blockchaine. Netreba sa ale vôbec obávať, že by ste sa stali majiteľmi nejakej napodobeniny. Keďže v NFT ide o vlastnenie unikátov, každý jeden súbor, ktorý je týmto opatrený, nemôžu vlastniť dvaja majitelia. Tu je ale tiež potrebné uviesť, že akákoľvek tokenizovaná položka zostáva aj naďalej tiež voľne dostupná, respektíve môže zostať. Niekomu to možno príde zvláštne, že digitálna položka, ktorú vlastním, môže byť aj naďalej šírená. Treba si ale uvedomiť, že podobne to funguje aj v reálnom svete. Stačí sa pozrieť na diela pouličného umelca Banksyho – originál je len jeden, jeho kópie alebo reprodukcie, niektoré aj na nerozoznanie od originálu, kolujú svetom i internetom. Tak to skrátka je.

Fenoménu NFT prepadli aj slovenskí umelci

Takéto vlastníctvo digitálnych originálov, niet divu, sa najviac zapáčilo umelcom. Prepadnúť mu stihli ale nielen tie neznáme, ale aj známe mená. NFT v podobe špeciálnych nahrávok, záznamov z vystúpení, fotografií a ďalších materiálov už predával Snoop Dogg a aj taká Katy Perry. A slovenskí umelci za nimi zaostávať taktiež nechcú.

Prvé hudobné NFT na Slovensku prináša miláčik publika Majk Spirit. Tvorí ho 19 kusov NFT z albumu Nový Človek a získať ich je možné v elektronickej aukcii. Môžete sa stať majiteľom jednej alebo pokojne aj viacerých skladieb z tohto albumu.

Okrem vecných cien od Majka Spirita máte možnosť tiež získať nekomerčné práva k zakúpenej skladbe a zároveň aj kontakt na manažment známeho slovenského rapera, s ktorým môžete konzultovať svoje nápady pre komerčné využitie svojho NFT. Vlastníctvo takého NFT je pre vás zároveň dokladom o tom, že patríte k Majkovým najväčším priaznivcom, a preto ho môžete využívať ako backstage pass na koncerty počas celého roka 2022.

