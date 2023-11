Lyžiar, ktorý zrazil 8-ročného Alexa na svahu, priznal vinu pred súdom. Kvôli tragédii nemôže spávať, toto mu hrozí

Ešte začiatkom roka Slovensko obletela mimoriadne smutná správa o incidente, ktorý sa odohral v lyžiarskom stredisku vo Veľkej Rači. Aktuálne 21-ročný Jakub pri ňom zrazil len 8-ročného Alexa. Nehoda mala pre neho tragický koniec. Ako informujú TV Noviny, v pondelok sa mladík prvýkrát postavil pred súd.

Obžalovaný Jakub priznal svoju vinu a rodičom prisľúbil, že im všetko zaplatí. Žiadajú nemajetkovú ujmu vo výške 30-tisíc eur. Okrem toho uviedol, že je z celej udalosti smutný a dokonca nemôže spávať.

Hrozia mu roky vo väzení

Prokuratúra pre neho žiada nepodmienečný trest a ako uvádzajú Správy RTVS, hrozí mu dva až päť rokov väzenia. No jeho obhajca chce ešte niečo vyskúšať.

Podľa neho by mohol zamiešať karty prevádzkovateľ lyžiarskeho vleku ako svedok. Dostal tri dni na rozmyslenie toho, či do prípadu zatiahne aj tretiu stranu. No je presvedčený o spoluzodpovednosti ďalších osôb. Súd má pokračovať v januári.