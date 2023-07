Lukašenko má s vagnerovcami veľké plány. Prezradil, prečo ich pozval do Bieloruska

Samozvaný bieloruský prezident Alexander Lukašenko pozval žoldnierov z Vagnerovej skupiny do svojej krajiny, aby vycvičili bieloruskú armádu. Ako referuje spravodajský web CNN, s odvolaním sa na tlačovú agentúru Belta, Lukašenko to povedal v piatkovom prejave venovanom Dňu nezávislosti.

Mecenáš vagnerovcov Jevgenij Prigožin a mnohí jeho bojovníci dostali možnosť uchýliť sa do Bieloruska po tom, ako sa uplynulý víkend vzbúrili voči ruskému ministerstvu obrany. Postupovali dokonca na Moskvu, no po intervencii Lukašenka sa otočili. Následne dostali možnosť presunúť sa do Bieloruska, aby sa vyhli prenasledovaniu v Rusku.

Chce využiť ich skúsenosti

Samotný Lukašenko tvrdí, že Bielorusko by mohlo využiť skúsenosti a odborné znalosti vagnerovcov. Tento názor je však v kontraste s bieloruskou opozíciou, aj partizánskymi aktivistami, ktorí označili vagnerovcov za hrozbu pre bieloruský ľud a nezávislosť krajiny.

Pozná ich už dlho

Lukašenko vo svojom piatkovom prejave uviedol, že sa členov Vagnerovej skupiny nebojí, keďže ich „pozná už dlho“. „Sú to ľudia, ktorí bojovali po celom svete za vytvorenie normálnej civilizácie. Západ ich nenávidí až do morku kostí,“ povedal a doplnil: „Ak ich inštruktori prídu a odovzdajú nám (Bielorusom) bojové skúsenosti, prijmeme ich.“