Diváci ho vôbec nepochopili. Nový seriálový hit Netflixu je o niečom inom, než si možno myslíte

Rebríček sledovanosti na Netflixe za uplynulý víkend ovládla miniséria s krkolomným názvom Žena v dome cez ulicu od dievčaťa v okne (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window). Ak vám názov evokuje hneď niekoľko známych trilerov, nie je to náhoda. Je však dôležité túto novinku nebrať úplne vážne a pozerať ju s nadhľadom.

Určite to veľmi dobre poznáte. Dievča vo vlaku cestuje každé ráno tým istým spojom a sleduje ten istý dom, až kým si neuvedomí, že jeho majiteľka je mŕtva. Alebo vám možno v tejto spojitosti napadne Žena v okne, ktorá videla vraždu, no nikto jej neverí. Či trilery Davida Finchera alebo Alfreda Hitchcocka.

Presne tieto dva filmy vám môže evokovať nový seriál, ktorý si robí srandu z trilerov. A nie je to náhoda, dokonca sa ani nikoho nesnaží kopírovať. Dôležité je uvedomiť si aj jeho žánrové zaradenie, ku ktorému okrem drámy a krimi patrí aj komédia.

Nekopíruje známe trilery, ale robí si srandu zo žánru

Hlavná hrdinka Anna, v prevedení herečky Kristen Bell (známa zo seriálov Veronica Mars či The Good Place) utápa svoj život vo víne, ktoré preteká cez okraj preplneného pohára. Občas si ku nemu prihodí aj tabletky. Ďalšiu záľubu nachádza v novom sympatickom susedovi, ktorý jej okamžite padne do oka, a tak svoj čas kráti jeho pozorovaním. V jedno ráno sa však prebúdza s presvedčením, že sa stala svedkom brutálnej vraždy. Ale naozaj? Alebo by sme tomu nemali veriť ako ostatným hrdinkám vo filmoch s podobným námetom?

Ako už vieme, práve kvôli alkoholu sa stáva nedôveryhodnou osobou. Keď vystrašená zavolá pomoc s tým, že niekto bol zavraždený, obeť záhadne „zmizne“. No podľa verejnosti nikdy ani žiadna nebola. Anna sa rozhodne zobrať prípad do vlastných rúk a vraždu vyšetriť. Popritom si však celé jej okolie myslí, že prišla o rozum.

Diváci ho nepochopili

Tak, ako sú čísla sledovanosti seriálu priaznivé, jeho hodnotenia sa líšia. A dá sa povedať, že sú rozporuplné. Miniséria na ČSFD získala 57 % a na IMDb hodnotenie 6,4/10. Môže to mať však jednoduché vysvetlenie – diváci proste nechápu, že ide paródiu, píše Forbes.

Áno, seriál pôsobí tak, že všetko, čo sa v ňom deje, je myslené seriózne, musíte sa však naň pozerať s nadhľadom.

Dokážeme rozoznať paródiu, keď sa na ňu pozeráme?

Dôkazom je už iba samotný jeho názov, ktorý nebudeme teraz znova celý rozpisovať. Portál BGR vo svojom článku píše o tom, že diváci nevedia, ako majú na seriál reagovať. Decider vo svojej recenzii zas vysvetľuje, prečo je Žena v dome cez ulicu od dievčaťa v okne dobrou paródiou na tento psychologický žáner, ktorý bol v uplynulých rokoch už zdanlivo naplno vyťažený.

„Tvorcom a scenáristom sa podarilo trafiť do čierneho pri parodovaní žánru psychologického trileru a zároveň výsledok nie je hlúpy,“ píšu. Ako sme už spomínali, všetko v minisérii pôsobí vážne. Humor je však založený na detailoch. Na samotnom správaní hrdinky, jej zlozvykoch, strachoch a situáciách, do ktorých sa dostáva.

Diváci tohto seriálu sa delia do niekoľkých kategórií. Tí, ktorým sa jednoducho páčil a dokonca sa na ňom aj zabavili, tí, ktorí ho chceli brať vážne a zostali sklamaní, a potom sú tu ľudia, ktorí ho vypli, pretože tieto momenty už videli v iných trileroch. Práve preto je dôležité chápať, že ide o satiru.

„Bolo načase, aby si zo zaužívaných vzorcov urobil niekto srandu“

Potvrdila to aj samotná herečka Kristen Bell pre TODAY. „Je založený na všetkých psychologických románoch, ktoré napísali ženy pre ženy. Ich vzorec je vždy taký istý – hrdinka pije príliš veľa, alkohol mieša s tabletkami a je presvedčená o tom, že videla vraždu. No nikto jej neverí. Tak sme si povedali, že je načase, aby si z toho niekto urobil srandu,“ prezradila.

Dodala, že kľúčom k pochopeniu je aj samotný názov. „Dúfame, že vďaka nemu diváci pochopia, že celý čas ide iba o satiru.“

Práve kvôli tomu mala herečka najprv problém s tým, ako poňať svoju postavu. Či ju má hrať úplne vážne, alebo snažiť sa pôsobiť komicky. Nakoniec Annu zahrala čo najprirodzenejšie ako to išlo a výsledok vyšiel podľa predstáv tvorcov. Bell dokonca trvala na tom, aby bola miniséria uvedená pod týmto názvom, ktorý sa k jeho povahe dokonale hodí.

Seriál je plný rôznych zvratov, ktoré, ak sa naladíte na jeho vlnu, vás budú neustále prekvapovať. Spomenieme iba, že navyše prináša koniec, nad ktorým si možno budete lámať hlavu. Viac ale prezrádzať nebudeme. Na záver iba dodáme, že podľa Flixpatrolu sa práve nachádza v rebríčku Top 10 na Netflixe v krajinách po celom svete. Na Slovensku obsadil už druhý deň po sebe prvé miesto. Uvidíme, ako sa mu bude dariť aj ďalej.

Miniséria Žena v dome cez ulicu od dievčaťa v okne je od piatka, 28. januára, dostupná na Netflixe. Je ideálna na binge-watching, preto ak hľadáte tip na zaujímavú novinku, dajte jej šancu a urobte si vlastný názor. Na sledovanie sa nalaďte trailerom, v ktorom je zrejmé, že seriál netreba brať príliš vážne, ale skôr ako príjemnú oddychovku, ktorá sa snaží vtipne narúšať konvencie svojho žánru. To však, samozrejme, tiež nemusí nutne znamenať, že je dobrá. No nemala by byť odsúdená bez pochopenia súvislostí.