Ľudia sú znechutení, prisahajú, že si ich už nekúpia. Video z výrobne krabích tyčiniek sa stalo virálnym

Možno ste už aj vy počuli reči o tom, ako nechcete vidieť, ako sa vyrábajú párky či paštéty, inak vás na ne doživotne prejde chuť. Po virálnom videu, na ktorom môžete vidieť, ako sa vyrábajú krabie tyčinky, tisícky ľudí prisahajú, že ich už nikdy nedajú do úst.

Ako sa vyrábajú krabie tyčinky?

Ako informuje web NZ Herald, video, ktoré odhaľuje, ako sa vyrába obľúbená pochúťka z morských plodov, sa stalo virálnym. Mnohých ohromili procesy, ktoré video zachytáva. Klip bol nakrútený v najväčšej továrni na krabie tyčinky na svete, v Thajsku, a zdieľal ho kórejský youtube kanál Food Kingdom. Výroba začína tým, že pracovníci nakladajú zmrazené bloky rybieho mäsa do veľkého stroja, ktorý ich rozdrví.

Nevábne vyzerajúca masa následne putuje na spracovanie do ďalšieho stroja, kde sa pridáva obrovské množstvo korenia, ale aj olej, vaječné bielka a kocky ľadu. Zmes sa potom spracuje na akúsi lepkavú kašu. Potom sa formuje do dlhých rezancov a nakrája sa. Video tvrdí, že ročne sa v továrni takýmto spôsobom vyrobí 40 000 ton krabích tyčiniek.

Niektorí sú milo prekvapení, iní sú znechutení

Aj keď výrobcovia tvrdia, že krabie tyčinky sú vyrobené z čistého kvalitného mäsa a prírodného pigmentu, mnohých proces výroby od ich konzumácie nadobro odradil. Niektorí priznali, že si na moment mysleli, že na videu vidia proces výroby lepidla na kachličky.

Ďalší milovníci krabích tyčiniek sú zase nesmierne sklamaní. Tvrdia, že doteraz si mysleli, že jedia skutočné mäso, no očividne to tak podľa nich nie je. Iní ďakujú za to, že im video otvorilo oči a dušujú sa, že si krabie tyčinky už nikdy nekúpia ani za nič. Nájdu sa takí, ktorí hovoria, že si vždy mysleli, že proces výroby je nechutný, no teraz sú si už istí.

Niektorých ale video upokojilo. Mysleli si totiž, že krabie tyčinky sú vyrobené z nejakej syntetiky. Fakt, že sú vyrábané zo skutočného mäsa, vnímajú pozitívne.