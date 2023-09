Ľudia sú zhrození z toho, ako sa vyrábajú žuvačky: Už ich radšej nikdy neprehltnú, toto ich šokovalo najviac

Keď sa človek dozvie, ako vznikajú jeho obľúbené pochutiny, v niektorých prípadoch ich už nechce ani len dať do úst. Napríklad, priblížili sme vám, ako sa vyrábajú párky. Tento proces sa mnohým natoľko zhnusil, že ich už nikdy nechcú jesť. Netýka sa to však len výrobkov z mäsa. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako sa vyrábajú obľúbené žuvačky? Portál LADbible priniesol odpoveď.

Žuvačky v obchodoch hýria najpestrejšími farbami, tvarmi či chuťami. Ich výroba však až taká farebná nie je. Kým dostanú svoju finálnu podobu, predchádza tomu proces, ktorý až taký, oku lahodiaci, nie je. Pozrieť si ho môžete vo videu, ktoré zdieľal kanál Discovery UK.

Gumový základ a farbivo

Na začiatku stojí takzvaný gumový základ, ku ktorému sa pridáva farbivo a aróma. Následne sa všetko premiešava ako jedna obrovská hmota. Aby žuvačky dostali sladkú chuť, pridáva sa glukóza. Práve spomínaný gumový základ dáva žuvačke podobu, v akej ju poznáme a vďaka nemu má svoju textúru a pružnosť.

Následne video ukazuje, ako sa hmota spracúva do finálneho produktu a získava svoj želaný tvar. Ľudia z tohto celého procesu neboli nadšení a so svojimi dojmami sa podelili v komentároch.

Sú zhrození z toho, že žujú gumu

„Takže v podstate už moju žuvačku najprv žuval stroj,“ chytro podotkol divák a nebol jediný, čo si to všimol. „Stále mi príde smiešne, že človek, ktorý žuje žuvačku, v podstate žuje kus ochutenej gumy,“ dodal niekto ďalší.

Práve k jej zloženiu sa vyjadrilo viacero znepokojených ľudí, ktorí sa zdôverili, že už žuvačku radšej nikdy neprehltnú.

Čo sa stane, ak prehltnem žuvačku?

Mnohí z nás si pravdepodobne ešte z detstva dobre pamätajú mýtus, že žuvačku by sme v žiadnom prípade nemali prehĺtať. Ako je to naozaj? Faktom je, že naše telo nedokáže žuvačku stráviť a pri putovaní naším telom sa s ňou nestane prakticky nič. Žalúdočné kyseliny dokážu rozložiť väčšinu potravín, ktoré skonzumujeme, no neplatí to, samozrejme, pri všetkom.

Po ceste tráviacim traktom žuvačka pokračuje tenkým a hrubým črevom, kde sa taktiež nestrávi. V tomto bode sa dostávame k najčastejšej teórii: žuvačka nám zalepí črevá. Našťastie, toto tvrdenie nie je pravdivé. Napriek zdanlivo vysokej lepivosti sa žuvačka v našich črevách neprilepí, respektíve nezachytí. Tráviacim traktom prejde bez problémov a človek ju štandardne vylúči stolicou.