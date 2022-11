Ľudia si myslia, že na tisíce rokov starej soche žena používa notebook. Realita je iná, záhada má jednoduché vysvetlenie

Okrem záhady dievčaťa so smartfónom v ruke na obraze z roku 1860 ľudí zaujala aj grécka socha, na ktorej je vyobrazená žena s notebookom, uvádza UNILAD. Alebo aspoň ten na nej mnohí vidia. V skutočnosti je však vysvetlenie iné.

Spomínaná socha nesie názov „Grave Naiskos of an Enthroned Woman with an Attendant“ a pochádza z obdobia približne 100 rokov pred naším letopočtom.

Je na nej skutočne notebook?

Ako môžete vidieť, rezba znázorňuje ženu, ktorá sa svojou pravou rukou naťahuje k predmetu, ktorý nápadne pripomína notebook. Dokonca to vyzerá, ako keby mal dotykovú obrazovku a niečo na nej stláčala. Alebo sa iba snaží prekryť prednú kameru?

Predmet pripomínajúci notebook má navyše na svojej spodnej časti dva otvory, ktoré by mohli byť USB portami.

Fotografia sa stala na Twitteri virálnou a ľudia sa zdôverovali s tým, že skutočne na starej soche vidia zobrazenú ženu s prenosným počítačom. Ako to teda naozaj je?

Grave Naiskos of an Enthroned Woman with an Attendant @GettyMuseum That’s Jewelry offering, not a laptop! pic.twitter.com/XclBX0e9YV — Afshine Emrani MD FACC (@afshineemrani) February 5, 2016

Žiadne cestovanie v čase sa nekoná

Ak by vám napadlo, že ide iba o úpravu fotky a predmet bol prispôsobený tomu, aby pripomínal notebook, nie je to tak. Rovnako sa tu neudialo žiadne cestovanie v čase.

Getty Center vysvetľuje, že zosnulá žena musela pochádzať z bohatej rodiny. Naťahuje sa po predmete, ktorý, ako sami potvrdili, vyvoláva množstvo otázok. „Hoci sa zdá, že krabička je príliš plytká na to, aby sa do nej niečo zmestilo, môžeme ju identifikovať ako šperkovnicu.“

Dnešný človek vidí niečo iné, ako videli ľudia v minulosti

Takže aj tu platí to isté, ako v prípade mobilu na obraze starom 160 rokov. V čase vzniku tohto diela pravdepodobne nikto nenazýval autora vizionárom, ktorý zachytil predmet pochádzajúci z budúcnosti. A mnohým bolo jasné, že ide o spomínanú šperkovnicu.

V súčasnom svete moderných technológií a každodenného stretu s počítačmi však my ako prvé uvidíme ženu, ktorá siaha po notebooku.