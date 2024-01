Ľudia sa smejú novému účesu Borisa Kollára: Ukázal sa po transplantácii vlasov, nevyzerá to vábne, odkazujú mu

Nedávno obleteli slovenské médiá správy o tom, že Boris Kollár podstúpil transplantáciu vlasov v Turecku. Bývalý predseda Národnej rady SR sa týmto zákrokom netají, práve naopak. Pred niekoľkými hodinami zverejnil na instagrame fotografiu so svojím novým účesom. Že má niečo s vlasmi, si však všimli ľudia už na predchádzajúcej fotke, ktorou blahoželal svojej mame k narodeninám.

„Dnes 8. deň po,“ napísal veľmi stroho k zrkadlovej selfie. Ľudia v komentároch však takí struční neboli a Borisovi Kollárovi uštedrili množstvo štipľavých pripomienok jeho vzhľadu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Boris Kollar (@kollarboris)

Ľudia ho v komentároch nešetrili

„Už sa teším na memečka,“ napísal niekto a označil obľúbenú satirickú stránku Zomri. „Nuž, čaká, že baby na neho pôjdu,“ stálo v ďalšom komentári, ktorý nebol ani zďaleka jediný ladený týmto štýlom.

Niekto sa Kollára dokonca opýtal, či za Plačkovou, iní ho dokonca prirovnali k raperovi Rytmusovi. „Zatiaľ to teda nevyzerá vôbec vábne,“ napísala ďalšia Kollárova sledovateľka.

Našla sa aj druhá strana

Už v predchádzajúcom príspevku schytal od ľudí niekoľko nepríjemných poznámok. Keďže ich namiesto príjemnej fotografie z narodenín zaujal Kollárov nový účes.

„To čo máte s vlasmi?“ opýtal sa niekto. „Borisko, preboha, to čo máš na hlave?“ stojí v ďalšom z komentárov.

Kým niektorí vtipkovali, ďalšie komentáre boli poriadne ostré a narážali na jeho osobný život.

No na druhej strane sa našli aj ľudia, ktorí jednoducho Kollárov krok pochválili. Len dodáme, že za podobnými zákrokmi chodí do Turecka veľa Slovákov a je to každého osobné rozhodnutie, preto sa nie je za čo hanbiť.