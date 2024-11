Váš čas sa radikálne kráti, odkazuje Rózsa kritikom novej hymny: Podľa Šimečku je to znevažovanie štátneho symbolu, toto odkazuje

Ako sme vás informovali, Oskar Rózsa kritikom novej hymny odkázal, že nie je pre nich a môžu zaliezť. Šimečka reaguje slovami, že je to znevažovanie štátneho symbolu.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Ja tú hymnu nerobím pre vás. Vy ste stále nepochopili, že to nie je vaša hymna. To je hymna pre úplne inú skupinu ľudí. A verte, že je ich podstatne, niekoľkonásobne viac, ako je vás. Bez ohľadu na to, ako hlasno škriekate. Váš čas sa radikálne kráti. Tak, prosím, zalezte do vašich dier,“ odkazuje Oskar Rózsa kritikom novej hymny.

Michala Šimečku to nenechalo chladným. „Doteraz som nemal potrebu komentovať, kto a ako má alebo nemá upravovať slovenskú hymnu. Ale dnešné slová pána Rózsu považujem za neprijateľné znevažovanie štátneho symbolu. Odkazuje, že nová hymna „nie je pre vás“ – teda že nepatrí Slovákom a Slovenkám, ktorí ho kritizujú alebo majú iný názor. Tým dokázal, že bol úplne nevhodným kandidátom na úpravy hymny – bez ohľadu na jeho umelecké kvality. Lebo podstatou štátnej hymny je práve to, že patrí nám všetkým,“ vyjadril sa prostredníctvom Facebooku.