Ľudia prídu o peniaze: Kryptomenová burza FTX neustála problémy. Vyhlásila bankrot

Burza kryptomien FTX Trading, ktorá sa dostala do finančných ťažkostí, vyhlásila bankrot. V tlačovom vyhlásení firma v piatok uviedla, že jej zakladateľ a generálny riaditeľ Sam Bankman-Fried odstúpil z funkcie. Burza FTX zároveň informovala, že k entitám, ktoré požiadali o ochranu pred veriteľmi, patrí aj hedžový fond Alameda Research, ktorého majiteľom je Bankman-Fried.

Človek oboznámený so situáciou, vo štvrtok povedal, že americké ministerstvo spravodlivosti a Komisia pre cenné papiere a burzy prešetrujú FTX, aby zistili, či boli spáchané nejaké trestné činy. Zdroj, ktorý hovoril s tlačovou agentúrou The Associated Press pod podmienkou zachovania anonymity, nemohol zverejniť podrobnosti vyšetrovania.

Príliš veľké problémy

Hlavnou oblasťou prešetrovania je možnosť, že burza FTX pravdepodobne použila vklady klientov na financovanie aktivít fondu Alameda Research. Sprostredkovateľské spoločnosti však musia oddeľovať fondy klientov od iných aktív firmy.

Kryptomenová burza FTX tento týždeň súhlasila s tým, že ju prevezme najväčšia burza digitálnych mien na svete Binance. Avšak, po preskúmaní účtovných kníh firmy FTX burzou Binance sa stalo jasné, že problémy FTX sú príliš veľké na vyriešenie a burza Binance od dohody o prevzatí firmy odstúpila.