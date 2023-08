Ľudia na pláži ostali v šoku: Pred ich očami spadlo lietadlo do vody, haváriu zachytili na video

Návštevníci pláže v americkom New Hamshire ostali v šoku, keď blízko nich spadlo do vody malé lietadlo. Po náraze sa prevrátilo, našťastie sa nikomu nič nestalo.

Lietadlo ťahalo za sebou transparent, avšak keď bolo asi 30 metrov od brehu, tak začalo klesať, ako uvádzajú TV Noviny. Následne narazilo na hladinu a v okamihu sa prevrátilo.

Plane crashed on Hampton Beach. Pilot got out safely. #hamptonbeach pic.twitter.com/WJ1OmngcoW

Na miesto nešťastia okamžite išli plavčíci a videli, ako pilot vyšiel a odplával od vraku. Nikomu sa, našťastie, nič nestalo a vrak lietadla odtiahli na pláž.

Príčina havárie nie je známa, no pilot podľa odborníkov odviedol dobrú prácu, keďže lietadlo nasmeroval tam, kde neboli žiadni ľudia.

Video of lifeguards extracting the plane from the beach. pic.twitter.com/Suxd82x5iX

— Adam Bagni (@AdamBagni) July 29, 2023