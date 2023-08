V húfoch si obsadzujú ležadlá pri bazéne skoro ráno, podľa niektorých sú úbohí: Šíria sa videá, ktoré ľudí nahnevali

Letní dovolenkári majú svoje zvyky, ktoré pravidelne opakujú, aj keď mnohým prídu zvláštne. A netýka sa to len Slovákov. Spomeňme napríklad tlieskanie v lietadle po pristátí či utekanie na raňajky v hoteli ešte predtým, ako sú vôbec podávané. Ruku na srdce, urobili ste to už tiež niekedy? Ak aj náhodou nie, je dosť možné, že ste sa stali toho svedkami. Ďalšou zaužívanou tradíciou je obsadzovanie si ležadiel pri bazéne v skorých ranných hodinách. Takéto videá sa stali na internete virálnymi a rozdelili ľudí na dva tábory, ktoré nedokážu nájsť spoločnú reč.

Áno, čítate správne, aj taká banálna vec, akou sú uteráky, dokáže ľudí poriadne rozhádať. Veď si to len predstavte, chcete si užiť svoju dovolenku, a keď pred obedom prídete k bazénu, zistíte, že si nemáte ani kam ľahnúť. Nie preto, že by tam bolo plno, ale jednoducho z dôvodu, že miesta na ležadlách sú poobsadzované uterákmi, ktorých majitelia sú ktovie kde.

Ľudia si z tohto zvyku robia na internete srandu

Na sociálnych sieťach môžete nájsť množstvo videí, ktoré si z týchto ľudí uťahujú. „Je 6 hodín ráno a pozrite, koľko slnečníkov je obsadených,“ stojí v jednom z nich na TikToku, ktoré ilustruje tento trend.

Niekto ďalší sa posťažoval na to, že im trvalo viac ako 30 minút, kým si našli voľné miesta. Museli prejsť až okolo štyroch bazénov, a to aj napriek tomu, že ležadlá zívali prázdnotou. Teda, až na pohodené uteráky.

Zachytil túto dramatickú „akciu“

Portál LADbible upozornil na videá používateľa @johnyates98, ktorý sa rozhodol týchto dovolenkárov „prichytiť pri čine“ a natočil ich na videá. Pochádzajú zo španielskeho rezortu a jedno z nich ukazuje, ako bizarne môže pôsobiť akcia s obsadzovaním ležadiel.

Ležadlá obsadené, no v bazéne nikto

Ľudia sa v ňom doslova vrhnú k bazénu, aby si uchmatli svoje ležadlá a v húfoch si ich rozkladajú k jeho okraju. Nadviazal na to aj v ďalšom videu, v ktorom ukázal, že o deviatej ráno bol priestor okolo bazéna preplnený obsadenými ležadlami. A čo myslíte, koľko ľudí sa na nich opaľovalo alebo kúpalo v bazéne? Ak tipujete 0, máte pravdu.

„Hádzal by som uteráky do bazéna, ak sa nepoužívajú,“ podotkol niekto v komentároch. „Je to vlastne smutné,“ dodal niekto iný. Nechýbala ani reakcia, podľa ktorej je takéto správanie úbohé.

No ozvala sa aj druhá strana, ktorá napísala, že nechápe, čo je na obsadzovaní ležadiel zlé, keďže sa to bežne deje. Pravdou totiž ostáva, že ak si ich „neuchmatnete“ hneď ráno, potom môžete mať problém.