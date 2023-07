Každý Slovák vypil minulý rok v priemere 86 litrov alkoholu. V jeho spotrebe sme celosvetovo na najvyšších priečkach

Dva roky po sebe Slováci pili menej, vlani však spotreba alkoholu opäť mierne stúpla. V priemere každý Slovák vypil zhruba 86 litrov alkoholu. Naopak, v roku 2021 dosiahla podľa revidovaných údajov spotreba historické minimum 85,1 litra. Slovensko je pritom vždy na popredných miestach v spotrebe alkoholu v Európe aj vo svete, informuje web Aktuality.

Súdny lekár Ľubomír Straka, ktorý už viac ako dvadsať rokov skúma, ako opitosť prispieva k predčasným úmrtiam, považuje celkové množstvo vypitého alkoholu na Slovensku za privysoké. Dodáva pritom, že za zvýšenou konzumáciou alkoholu je aj naša história.

„Na Slovensku nemáme tradíciu požívať iné psychoaktívne látky ako alkohol. Ďalšia vec je, že Slováci požívajú príliš veľa vysokokoncetrovaných nápojov – čiže destilátov či liehovín. Súvisí to s našou históriou: po tom, ako Uhorsko v roku 1526 dobyli Turci, sme boli jedni z prvých v Európe, ktorí sa od nich naučili destilovať alkohol. Odvtedy sa u nás požívalo veľké množstvo alkoholických nápojov,“ vysvetľuje Straka.

Sme nad európskym priemerom

Poukazuje pritom, že práve liehoviny, ktoré si celé storočia vedia Slováci doma vyrobiť, sú nebezpečné a rýchlejšie pri nich vzniká závislosť. Ako informuje Denník N, ministerstvo zdravotníctva podporilo tento rok kampaň Suchý február a uviedlo, že konzumácia alkoholických nápojov predstavuje dlhodobý problém. Slovensko je v spotrebe na obyvateľa nad európskym priemerom.

Dôsledky nadmerného pitia sú treťou najčastejšou príčinou predčasného úmrtia na svete. Len na Slovensku podľa odhadov žijú státisíce ľudí závislých od alkoholu a ročne je tisíckam ambulantne stanovená diagnóza porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu. Väčšina z nich je neskôr klasifikovaná ako závislosť od alkoholu.

Pomôcť by podľa súdneho lekára mohla aj väčšia snaha štátu o obmedzenie konzumácie liehovín. Ak by sa zvýšili dane na nápoje vysokou koncentráciou alkoholu, ľudia by podľa neho smerovali skôr k požívaniu nízko alebo menejalkoholických nápojov, ako je pivo alebo víno.