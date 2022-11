Lietadlo NATO monitorovalo pohyb rakety pred jej dopadom v Poľsku. Je nepravdepodobné, že bola vypálená z Ruska, tvrdí Biden

Lietadlo aliancie NATO letiace v utorok nad poľským vzdušným priestorom monitorovalo aj pohyb rakety, ktorá neskôr dopadla na poľské územie.

Pre americkú spravodajskú televíziu CNN to v utorok povedal nemenovaný vojenský predstaviteľ aliancie, informuje TASR.

Príslušné záznamy „boli poskytnuté NATO a Poľsku,“ dodal vojenský predstaviteľ NATO.

CNN pripomenula lietadlá aliancie od začiatku ruskej invázie vykonávajú pravidelný dozor okolo Ukrajiny. Lietadlo letiace v utorok nad Poľskom monitorovalo dianie na Ukrajine tiež.

Predstaviteľ NATO nepovedal, kto odpálil raketu, ktorá bola sledovaná počas dopadu v Poľsku. Neuviedol ani, odkiaľ bola odpálená.

Americký prezident Joe Biden pred tým – v noci na stredu (SEČ) – uviedol, že podľa predbežných informácií je nepravdepodobné, že by raketa, ktorá v utorok spôsobila výbuch v Poľsku a zabila dvoch civilistov, bola vypálená z Ruska.

Po stretnutí s ďalšími svetovými lídrami, ktoré sa konalo v rámci summitu G20 na ostrove Bali v Indonézii, sa novinári Bidena opýtali, či je ešte príliš skoro na to, aby povedal, či bol projektil vypálený z Ruska.

„Existujú predbežné informácie, ktoré to spochybňujú. Nechcem to povedať, kým to úplne nevyšetríme,“ reagoval Biden. Dodal, že podľa trajektórie rakety je nepravdepodobné, že „by to bolo vypálené z Ruska“. „Ale uvidíme,“ podotkol.

Raketa bola len jedna

Poľský premiér Mateusz Morawiecki v noci na stredu uviedol, že dôkazy naznačujú, že raketa, ktorá dopadla v obci Przewodów na východe Poľska, bola „jediná“ a neexistujú žiadne dôkazy o ďalších.

Podľa predbežných zistení sa raketou, ktorá zasiahla Poľsko, zrejme Ukrajina snažila zostreliť ruskú strelu, píše agentúra AP.

Poľské ministerstvo zahraničných vecí predtým uviedlo, že „raketa ruskej výroby“ dopadla na poľskom území neďaleko ukrajinských hraníc a zabila dvoch ľudí.

Ruské ministerstvo obrany predtým uviedlo, že správy o dopade ruských rakiet na území Poľska sú „zámernou provokáciou“.

Generálny tajomník OSN António Guterres v noci na stredu apeloval, že je „absolútne nevyhnutné“ vyhnúť sa eskalácii vojny na Ukrajine. Uviedol to v reakcii na najnovší vývoj v Poľsku.

Lídri NATO a G7 označili raketové útoky Ruska za barbarské

Lídri aliancie NATO a skupiny G7 označili raketové útoky, ktoré Rusko v utorok podniklo na ukrajinské mestá a civilnú infraštruktúru, za barbarské.

Uvádza sa to v ich spoločnom vyhlásení, ktoré prijali v stredu po svojej mimoriadnej schôdzke usporiadanej v súvislosti s najnovším vývojom na Ukrajine, ako aj v Poľsku. Schôdzka sa konala na okraj summitu G20 na indonézskom ostrove Bali.

Informovala o tom v stredu americká spravodajská televízia CNN, ktorá citovala vyjadrenie hovorcu velenia ukrajinských vzdušných síl Jurija Ihnata, že Rusko v utorok na mestá po celej Ukrajine vypálilo „asi 100 rakiet“.

Podľa analýzy raketových útokov, ktorú vykonala CNN, bolo terčom útoku najmenej tucet miest a okresov.

CNN konštatuje, že vlna útokov bola zrejme najväčšia od 10. októbra, keď Rusko zintenzívnilo svoje operácie zamerané na zničenie elektrickej, vodárenskej a plynárenskej infraštruktúry na celej Ukrajine.

Lídri NATO a G7 v spoločnom vyhlásení vyjadrili „plnú podporu“ Poľsku po nateraz neobjasnenom výbuchu, ku ktorému došlo v utorok na východe krajiny. Avizovali, že zostanú v kontakte, aby bolo možné prijať ďalšie vhodné kroky. Súčasne vyjadrili sústrasť rodinám obetí raketových útokov v Poľsku i na Ukrajine.

Biden pred prijatím spoločného vyhlásenia stručne informoval spojencov o svojich rozhovoroch s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.

Na základe diskusií Biden konštatoval, že medzi ľuďmi za rokovacím stolom panovala „úplná jednomyseľnosť“ v otázke podpory vyšetrovania explózie na východe Poľska Varšavou.

Útoky ruskej armády spôsobili odstavenie dvoch jadrových elektrární

streľovanie ukrajinského územia ruskou armádou v utorok spôsobilo, že niekoľko jadrových reaktorov v dvoch elektrárňach sa automaticky odstavilo.

Podľa agentúry AFP o tom v noci na stredu vo svojom videopríhovore informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Podľa neho „nepriateľ presne vedel, čo robí,“ a aké dôsledky budú jeho útoky mať pre kritickú infraštruktúru Ukrajiny.

Zelenskyj dodal, že po automatickom odstavení dvoch jadrových elektrární na Ukrajine sa po útokoch „asi desať miliónov Ukrajincov ocitlo bez elektriny“.

Neskôr Zelenskyj na platforme Twitter informoval, že elektrinu už má asi osem miliónov Ukrajincov. Dodal, že „inžinieri a technici budú pracovať celú noc“, aby sa dodávky obnovili všetkým odberateľom.