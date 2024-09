Let’s Dance bude pokračovať aj bez Vinczeovcov. Markíza odhalila zostavenie poroty, kto nahradí Adelu?

Tanečná šou Let’s Dance sa vryla do pamäti divákov spolu s viacerými menami, bez ktorých by si ju už nevedeli predstaviť. Medzi šou a turné, na ktoré Let’s Dance už túto jeseň vyráža, však bude veľký rozdiel. Nedošlo totiž len k zmene moderátora, ale tiež k podstatnej zmene v porote.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako sme vás informovali v článku, jesenné turné Let’s Dance prinesie tanečnú šou spoza kamier priamo pred divákov. Tí sa tak budú môcť tešiť z fantastických výkonov tanečníkov a známych osobností, ktorým predtým fandili na televíznych obrazovkách. O kom je však isté, že tam neuvidia, sú manželia Vinczeovci.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Viacero známych osobností

Markíza namiesto Viktora Vinczeho obsadila do roly moderátora speváčku Tinu. Vyzeralo to teda tak, že z ich rodiny na turné vyrazí nakoniec len Adela, no tá neskôr oznámila, že sa rozhodla turné nezúčastniť. Ako informuje portál Mediaboom, na porotcovské stoličky zasadne viacero známych osobností, ktoré sa budú striedať a niekto z nich pravdepodobne zaujme aj Adelino miesto.

Na každom predstavení sa predstaví 10 tanečných párov. Tri z nich sú stále a diváci tak na každom predstavení uvidia Janka Koleníka, Zuzku Kubovčíkovú Šebovú a Jakuba Jablonského. Zvyšných sedem párov sa bude obmieňať. Objavia sa Adam Bardy, Gabriela Marcinková, Vratko Sirági, Juraj Loj, Anna Jakab Rakovská, Janka Kovalčíková, Nela Pocisková, Ján Tribula a manželia Gáboríkovci.

Kto nahradí Adelu

Rovnaký systém pritom Markíza zvolila aj pri porote. Stabilným porotcom bude Ján Ďurovčík, ktorý by sa mal objaviť na všetkých predstaveniach. Zvyšní porotcovia sa po jeho boku budú obmieňať. Nebudú chýbať Tatiana Drexler, Vladimír Kobielsky, Petra Polnišová a Attila Végh. Medzi striedajúcimi sa porotcami mala byť aj Adela Vinczeová, no teraz sa očakáva, že jej miesto zaujme v určených dátumoch niektorý zo zvyšných spomínaných porotcov.