Letom sa zábava nekončí. 7 zaujímavých aktivít, ktoré vás môžu naplniť aj počas jesene

Dlhé horúce letné dni sú už za nami, to ale neznamená, že musíte iba sedieť doma pred televíziou. Aktívne zážitky a nové skúsenosti môžete získať aj v tomto ročnom období. Ak neveríte alebo nemáte nápad na to, čo vyskúšať, vybrali sme 7 aktivít, ktorými sa môžete inšpirovať a spestriť si nimi inak sychravé jesenné dni.

Zacvičte si jogu, doprajte kvalitný workout, alebo si zatancujte

Dobiť sa energiou môžete napríklad prostredníctvom rôznych druhov cvičenia, jogy či tanca, ktoré prinášajú množstvo benefitov. Jedným z nich je napríklad čas strávený v kolektíve, v ktorom sa dobre zabavíte.

Platforma WEmove prináša zdieľané coworkoutové priestory na hodinový prenájom priamo v Starom Meste. Sú vhodné na usporiadanie individuálnych či skupinových cvičení, hodín jogy, ale aj na podujatia najrôznejšieho druhu od workshopov po narodeninové oslavy. Prenajať malú alebo veľkú sálu si môžete aj jednorazovo a využiť ju napríklad na nácvik svadobného tanca či divadelného predstavenia.

Sály si môžete prenajať veľmi jednoducho, a to prostredníctvom online rezervačného systému. Stačí k tomu pár kliknutí. V prehľadnom kalendári si navyše viete naplánovať svoje aktivity aj na týždne dopredu.

Vďaka tomu si vytvoríte rutinu a budete sa im venovať pravidelne. A práve tento návyk vás vo vašich cieľoch môže posunúť ďalej.

Okúpte sa v teplých termálnych prameňoch

Počasie sa ochladilo, to ale neznamená, že obľúbenému kúpaniu pod holým nebom odzvonilo. Práve naopak. Na Slovensku máme hneď niekoľko termálnych prameňov, ktoré lákajú príjemnými teplotami vody a práve počas premenlivej jesene majú svoje čaro.

Takéto prírodné wellness, v ktorých sa navyše okúpete zadarmo, nájdete v rôznych kútoch Slovenska. Napríklad v Kalamenoch na úpätí Chočských vrchov, v Liptovskom Jáne alebo v Lukavici pri Žarnovici. Počas chladných dní vás horúce pramene uprostred prírody príjemne zahrejú a zároveň budete odchádzať zrelaxovaní a na konte s netradičným zážitkom.

Naučte sa spievať alebo pracujte s trémou so známymi umelcami

Doprajte si čas a vyskúšajte hodinu spevu alebo herectva so známymi umelcami. V Muzikálovej akadémii v centre Starého mesta sa naučíte pracovať s trémou, zlepšíte hlasový rozsah so známymi hercami a umelcami. Manažéri firiem vedia využiť na zlepšenie svojich prezentačných zručností hlasový couching a vystupovanie pred publikom. Pre malých aj veľkých majú viacero zaujímavých a kreatívnych hodín, ktoré vedia byť vstupnou bránou do sveta showbiznisu. Skupinové hodiny vedie aj jedna z legiend divadelných dosiek Dušan Kaprálik.

Vyrazte na turistiku

Jeseň je ideálna aj na turistiku. Ak napríklad túžite brázdiť chodníky najmenších veľhôr sveta, Vysokých Tatier, do uzávery v novembri máte stále tú možnosť. Zaujímavé turistické chodníky ale nájdete aj v ostatných častiach našej krajiny. Či už vyhľadávate kratšie prechádzky alebo dlhšie túry, je si z čoho vyberať. Odmenou vám bude dobrý pocit z príjemne stráveného dňa, aj nádherné výhľady.

Vyskúšajte lezenie či ferraty

Ak patríte medzi adrenalínovejších nadšencov, ktorým nevadia výšky, môžete vyskúšať napríklad lezenie na lezeckej stene. Ak ale radšej trávite čas vonku, veľkým lákadlom sú ferraty, teda takzvané zaistené trasy.

Nájdete ich na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Takže za takouto zaujímavou atrakciou nemusíte cestovať vôbec ďaleko. Ferratové trasy sú značené podľa náročnosti a vďaka tomu si môžete vybrať tú, ktorá najviac vyhovuje vašim schopnostiam. Nezabúdajte však, že bezpečnosť je prvoradá a preto pri ich zdolávaní nezabúdajte na ferratový set.

Zlepšite sa v plávaní

Ďalšou skvelou pohybovou aktivitou je plávanie. Či už patríte medzi začiatočníkov, „bežných“ plavcov alebo tých skúsenejších a plávanie vás baví, vždy sa je kam posúvať. Nehovoriac o zdravotných benefitoch, ktoré plávanie pri správnej technike prináša. A najlepšie je, že nie ste odkázaní na počasie a stačí navštíviť krytú plaváreň vo vašom meste či blízkom okolí.

Spoznávajte slovenské hrady a zámky

Sme jednou z mála krajín, ktorá sa môže pýšiť prívlastkom „krajina hradov“. Na Slovensku je ich nespočetné množstvo a jeseň je ten ideálny čas na ich spoznávanie. Jedným z nich je aj na sútoku riek Devín a Moravy, Devín. Pri západe slnka si tu viete spraviť krásne romantické fotky či pozorovať rybárov pri chytaní rýb. Počas prechádzky môžete ochutnať „devínsky ríbezlák“ od miestnych vinárov alebo sa zastaviť v inovatívnych potravinách, ktoré môžete navštíviť naskenovaním svojej tváre aj počas sviatkov či v noci.