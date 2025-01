Len 80 minút od našich hraníc môže vyrásť malý európsky Dubaj: Ambiciózny projekt môže zmeniť obľúbené mesto

Historická perla na Dunaji by mohla čoskoro získať úplne novú tvár. Svetová metropola, ktorá je od slovenského pohraničného mesta Šahy vzdialená asi 81 minút cesty autom, bude možno čoskoro pripomínať vzhľad Dubaja.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informoval magazín Time Out, hlavné mesto Maďarska — Budapešť, bude možno čoskoro malým Dubajom. Ambiciózne plány na prestavbu časti mesta Rákosrendező, ktoré je známe schátranou železničnou stanicou, predložila spoločnosť Eagle Hills Properties zo Spojených arabských emirátov.

Táto investícia vo výške 5 miliárd eur by tak mohla priniesť do maďarskej metropoly mrakodrapy, aké Európa doteraz nevidela, vzniknúť by tak mohlo nové moderné centrum s prezývkou „malý Dubaj“.

Budúca európska veľmoc mrakodrapov

Podľa plánov by v Budapešti mohli vyrásť budovy vysoké 250 až 500 metrov, čo by z nich urobilo najvyššie stavby na európskom svetadiele.

Súčasťou projektu je aj rozšírenie infraštruktúry — nová železničná trať, predĺženie metra M1, cyklotrasy a veľké verejné priestranstvá so školami, parkmi a športoviskami. Celkovo by sa oblasť mala zmeniť na živú modernú štvrť pod názvom „Veľká Budapešť“.

Miestni prestavbu bojkotujú

Nové stavebné plány však u miestnych obyvateľov a politikov vyvolali odpor. Budapeštianske ministerstvo výstavby a dopravy oznámilo, že nepodporuje výstavbu obrovských mrakodrapov. Mesto by dokonca mohlo využiť predkupné právo na získanie pozemkov a obmedziť tak projekt.

Navyše, primátor Budapešti vyzval vládu, aby namiesto luxusných stavieb investovala do cenovo dostupného bývania.

Budapešť je známa svojím historickým panoramatickým rázom — jej katedrála aj parlament majú symbolickým 96 metrov, čo odráža rovnováhu medzi cirkvou a štátom. Ak by však nové mrakodrapy skutočne vyrástli, mohli by navždy zmeniť tvár mesta. Ako sa situácia vyvinie, ukážu najbližšie mesiace.