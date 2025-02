Lekári ostali v šoku: Muž na carnivore diéte prišiel za nimi s bizarným problémom. Také niečo ešte nevideli

Základom stravovacieho trendu známeho ako carnivore, je obmedzenie rastlinných produktov na úkor tých živočíšnych. Stravník tak konzumuje výlučne živočíšne jedlo. Znamená to, že človek neprijíma takmer žiadne sacharidy či vlákninu, naopak, konzumuje veľké množstvo bielkovín a často aj tuku. No to môže byť problém.

V prvom rade je dobré poznamenať, že carnivore diéta sa radí medzi eliminačné diéty, v snahe nájsť a vylúčiť zo svojho jedálnička potraviny, ktoré spôsobujú človeku ťažkosti. Jej dodržiavanie je ale kontroverzné a lekári či vyštudovaní odborníci na výživu nie sú jej zástancovia, spravidla sú proti nej. Odporučiť vám ju teda rozhodne nemôžeme a to aj s ohľadom na extrémny prípad, ktorý nedávno opísali lekári.

Žltkasté uzliny cholesterolu

Ako sa uvádza v kazuistike publikovanej v magazíne JAMA Cardiology, k lekárom prišiel muž vo veku približne 40 rokov s tým, že už tri týždne mal na dlaniach, chodidlách či lakťoch asymptomatické žltkasté uzliny.

Portál Science Alert uvádza, že muž pochádza z amerického štátu Florida a uzliny sú dôsledok usádzania cholesterolu. Kazuistika opisuje, že pacient držal striktnú carnivore diétu 8 mesiacov pred vyskytnutím problémov. Jeho stravovacie návyky zahŕňali obrovský príjem tuku, keďže konzumoval až do 4 kilogramov syru denne, tiež maslo a ďalší tuk, ktorý pridával do každodennej konzumácie hamburgerov.

“Carnivore dieta je nejzdravější!” 🥓🥩 Meanwhile: Muž po 8 měsících na carnivore skončil v nemocnici v Tampě s astronomicky vysokým cholesterolem přes 1000 mg/dL a cholesterol mu doslova prosakoval do kůže viz foto (xanthelesmata). Jde o ireverzibilní stav bez zásahu lékařů. pic.twitter.com/48nW6d2TEm — Miloslav Šindelář (@Milosval1) January 31, 2025

Pri rozbore krvi sa zistilo, že jeho hladina cholesterolu bola až 1000 mg/dl, čo znamená až päťnásobok, ako je odporúčané množstvo pre dospelých. Také veľké množstvo cholesterolu zaťažovalo krvný obeh a v niektorých oblastiach ho bolo toľko veľa, že ho bolo možné pozorovať cez kožu.

Vraj schudol a mal viac energie

Lekári mu tak diagnostikovali extrémnu formu xantelazmy, čo je stav, ktorý vedie k žltkastým ložiskám cholesterolu pod kožou. Najčastejšie sa pri tejto diagnóze objavujú kožné výrastky cholesterolu okolo očí či viečok, pričom sa zvyknú odstraňovať laserom či chirurgickou cestou. U muža sa objavovali uzliny na menej typických miestach v dôsledku veľkej konzumácie tuku.

Dlhodobé veľké množstvo cholesterolu v krvi je pritom nebezpečný stav, keďže sa ním upchávajú cievy, čo môže spôsobiť smrť, ale tiež môže podporiť rozvoj onkologických ochorení či potenciálne zvyšovať riziko demencie. Ľudia so zvýšeným cholesterolom sú tak náchylnejší na závažné zdravotné problémy ako sú srdcovocievne ochorenia, mŕtvica, či ochorenie obličiek.

Carnivore diéta so sebou prináša viaceré riziká vyplývajúce s elimináciou rastlinnej stravy. Problémom je hlavne málo vlákniny a tiež nedostatok základných minerálov a vitamínov.

Muž ale tvrdil, že v dôsledku tejto diéty sa mu podarilo schudnúť, mal viac energie a jasnejšiu myseľ. Ostáva tak len dúfať, že prikročil k zmene svojho životného štýlu a upravil si jedálniček, keďže extrémne množstvo tuku by v jeho prípade mohlo rýchlo viesť k život ohrozujúcim stavom.