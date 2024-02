Lákať mal najnáročnejšiu klientelu, teraz ide do dražby: Niekdajší luxusný hotel s wellnessom postihol smutný osud

Hotel Hájnice svoje brány otvoril v roku 2007 v obci v okrese Kysucké Nové Mesto. Išlo o ubytovacie zariadenie zamerané na uspokojenie potrieb náročnejšej klientely. Štvorhviezdičkový hotel mal okrem wellnessu relatívne blízko aj lyžiarske stredisko, jeho príbeh však nemal šťastný koniec. Informuje o tom portál Index.

Objekt je v dražbe

Ako Index v článku informuje, niekdajší luxusný hotel vyrástol na mieste, kde sa kedysi organizovali pionierske tábory a v čase otvorenia patril medzi tie najlepšie v regióne. Vnútorný bazén, tenisové a volejbalové ihrisko, wellness, reštaurácia či dokonca menšia koniareň urobili zo zariadenia vyhľadávané stredisko, ktorému určite pomohla aj blízkosť areálu zimných športov. Problémom však bol samotný investor, ktorý mal hotel len ako „bočný biznis“.

Pri expanzii spoločnosti sa majitelia rozhodli dať v roku 2013 hotel do prenájmu a tam sa začali problémy. Od roku 2015 ho mala v prenájme eseročka Hájnica, okolo ktorej sa začali diať čudné veci. Všetko sa vystupňovalo, keď majitelia vypovedali z rôznych dôvodov nájomnú zmluvu, čo sa vtedajšiemu nájomníkovi nepáčilo a zariadenia sa mal zmocniť praktikami, ktoré pripomínali mafiánsku éru.

Situáciu sa podarilo vyriešiť a hotel sa otvoril pod novým názvom Tini, avšak ani po rekonštrukcii wellnessu a vnútorných priestorov sa už nevrátil do starých koľají. Pôvodní majitelia BTG Holding sa dostali do finančných problémov, ktoré firmu dostali až do konkurzu. Od roku 2019 sa konkurzný správca snaží komplex predať, no ani po niekoľkých kolách sa záujemca nenašiel. Dôvodom môže byť aj súčasný stav kedysi luxusného hotela, ktorý za tie roky schátral.

„Najnovšie sa pripravuje druhé kolo dražby. Znalec ocenil hotel s prislúchajúcimi pozemkami na 780-tisíc eur. Vyvolávacia cena je určená na 624-tisíc eur. Dražba by sa mala uskutočniť 20. februára 2024,“ píše Index.