Ľahká erotika pre mládež aj očakávaná fantasy adaptácia: 10 najhorších filmov roka 2020

Tak ako mnohé iné weby, aj my v redakcii Interez sme sa rozhodli zosumarizovať to najlepšie na filmovej a seriálovej scéne za uplynulý rok. Samozrejme, nesnažíme sa pozerať len na to najlepšie, ale aj to najhoršie. A aj keď bol rok 2020 sám o sebe nie príliš vydareným, pridávame ku všetkému zlému aj nasledujúcu desiatku filmov.

Tá totiž divákov príliš neohúrila, aj keď mnohí sa na jednotlivé filmové snímky mimoriadne tešili. Akých 10 najhorších filmov rok 2020 ponúkol nielen v kinách, ale aj na streamovacích službách? (Pozn.: V zátvorke uvádzame hodnotenie divákov podľa webu ČSFD.)

Dolittle (56 %)

Trailer bol doslova pastvou pre oči. Výsledné dielo ale bolo napokon sklamaním. Reboot príbehu o lekárovi, ktorý rozumie reči zvierat bol z trochu iného súdka než pamätné komédie s Eddiem Murphym. Tvorcovia sa rozhodli dej priblížiť literárnej predlohe a príbeh filmu zasadili do čias dávno minulých. Obsadenie herca Roberta Downeyho Jr. malo byť lákadlom pre všetkých, no stal sa presný opak. Snímka viac-menej prepadla, čoho dôkazom sú aj nie príliš pozitívne hodnotenia naprieč filmovými webmi.

Doktor Dolittle bol tak výnimočný, že ho menovali osobným lekárom anglickej kráľovnej Viktórie. To však bolo pred pár rokmi, teraz Dolittle ovdovel a odvtedy sa drží v ústraní. Potom mu ale do života vstúpil jeden drzý chlapec, ktorý si vzal do hlavy, že bude jeho žiakom a zároveň ho povolajú opäť aj ku kráľovnej, ktorú skolila smrteľne nebezpečná choroba. A keďže liek na ňu sa nachádza len na bájnom ostrove, musí sa Dolittle vydať na dobrodružnú plavbu, na ktorej mu spoločnosť robia jeho zvierací priatelia.

After: Sľub (53 %)

Pokračovanie príbehu nakrúteného na motívy úspešnej knižnej predlohy pokračovalo v tom, čo začal jeho predchodca. V málo pútavom deji a aj v hrozných diváckych i kritických reakciách.

Sériu After mnohí označili ako „Fifty Shades of Grey pre mladšiu generáciu”, no napokon sa stalo niečo celkom iné. After je totiž v mnohom iný a aj menej erotický a celé to zachraňujú len pekné tváričky hlavných postáv.

V pokračovaní dobrá dievčina Tessa a tajomný Hardin prepadajú vzájomnej osudovej láske. Na ničom inom nezáleží a žiaden z nich nemá čo stratiť. Teda, až jeden na druhého, teda stratiť môžu úplne všetko. A práve takéto nebezpečenstvo hrozí, keď sa Tessa dozvie o stávke, ktorá jej vášni s Hardinom predchádzala a o jednom jeho nie veľmi príjemnom tajomstve z minulosti.

Songbird (48 %)

Keď celý svet zasiahla koronavírusová pandémia, každý očakával, že tieto udalosti budú námetom pre množstvo kníh, seriálov i filmov. Nikto však nečakal, že niektoré prídu tak skoro.

V tomto filme produkovanom Michaelom Bayom ľudstvo bojuje v roku 2024 s mutáciou vírusu COVID-19 s označením COVID-23. Svet sa nachádza v štvrtom roku celosvetovej pandémie a obyvatelia USA si musia pravidelne merať teplotu pomocou svojich smartfónov. Situácia je až tak zlá, že každý, kto sa vírusom COVID-23 infikuje, musí byť proti svojej vôli presunutý do karanténnych táborov, známych aj ako „Q-Zones“. Tu sa ale niektorí proti brutálnym reštrikciám rozhodli bojovať, pretože existujú len dva závery ich životov – buď sa vyliečia a pôjdu domov alebo tam umrú.

V hlavných úlohách tohto filmu zahviezdila Demi Moore, Craig Robinson, KJ Apa, Sofia Carson či Jenna Ortega. To je ale všetko dobré, čo sa o tomto filme dá povedať.

Fantasy Island (43 %)

Tohtoročnému hororu Fantasy Island sme sa venovali aj v našom samostatnom článku a aj keď sa v ňom dá nájsť niekoľko pozitív, v celkovom meradle ide skôr o priemerný horor, ktorý nevystraší, no ani neurazí. Hodnotenia divákov z celého sveta ho však doslova zatratili, preto sa objavuje aj v iných rebríčkoch najhorších filmov tohto roka.

Hlavní hrdinovia v tomto filme prichádzajú na tajomný tropický ostrov, na ktorom charizmatický pán Roarke vo svojom luxusnom rezorte mení tajné sny svojich šťastných hosťov na skutočnosť. Stane sa však aj presný opak a fantázia sa razom mení na nočnú moru. Hostia tak musia vyriešiť záhadu ostrova, aby si útekom zachránili život.

The Grudge (43 %)

Čo sa dalo čakať od rebootu remaku japonského hororu, ktorý na domácej scéne doslova láme rekordy popularity? Nuž, nič poriadne, aj keď Nenávisť z roku 2020 sprevádzala pomerne masívna reklamná kampaň.

Už prvý americký remake tejto japonskej klasiky nedopadol podľa predstáv, preto bolo prekvapením, keď sa v Hollywoode rozhodli nakrútiť jeho ďalšiu novú verziu. Žiaľ, v tomto prípade nepomohla ani produkčná pomoc uznávaného režiséra a jedného z miláčikov hororových tvorcov, Sama Raimiho.

The Last Thing He Wanted (39 %)

Streamovacie služby tento rok doslova ovládli filmový trh, keďže kinosály museli zostať zatvorené. Nie všetko, čo vydali, sa však dá považovať za kvalitu. Príkladom je hviezdne obsadený thriller The Last Thing He Wanted.

Hlavné úlohy stvárnili Anne Hathaway, Ben Affleck a Willem Dafoe, ani to však predplatiteľov služby Netflix nepresvedčilo o kvalitách tohto filmu.

Hlavnou hrdinkou je novinárka, ktorá sa rozhodla podať výpoveď z práce, aby mohla v Strednej Amerike vykšeftovať obchod so zbraňami.

Artemis Fowl (39 %)

Niekoľkokrát odkladaná premiéra očakávanej adaptácie slávnej fantasy série sa napokon odohrala na streamovacej službe Disney+. A dobre, že sa tak stalo, pretože mnoho divákov filmu ľutovalo, že vôbec na tento film obetovalo svoj cenný čas.

Adaptácia Artemisa Fowla mala byť štartom novej úspešnej série, opäť sa však stal presný opak. Dobrodružný rodinný film v réžii Kennetha Brannagha doslova prepadol nielen finančne, ale aj divácky a kriticky. Toho výsledkom je aj umiestňovanie sa na popredných priečkach v rebríčkoch najväčších prepadákov roka 2020.

Like a Boss (38 %)

Táto bláznivá komédia v našich kinách priestor síce nedostala, aktuálne si ju – ak nemáte nič lepšie na zhliadnutie – môžete pozrieť vďaka streamovacej službe HBO GO. Podľa divákov ale nejde o nič mimoriadne, aj keď tí jednoduchší si ju budú vedieť užiť.

Najlepšie kamarátky Mia a Mel prevádzkujú kozmetickú spoločnosť a zažívajú najlepšie obdobie svojho života. Financie im však akosi začnú prerastať cez hlavu a lukratívna ponuka neslávne preslávenej kráľovnej kozmetického priemyslu Claire je príliš lákavá, než aby sa dala odmietnúť. Celoživotné priateľstvo dvoch žien je tak ohrozené a ich obchod s krásou sa škaredo zvrtne.

Force of Nature (36 %)

Ešte horší ako zvyšok tu spomenutých filmov je najnovší počin s Melom Gibsonom v hlavnej úlohe. Užívatelia ČSFD túto snímku naozaj kritikou nešetrili a uštedrili jej prívlastky „najhorší film roka 2020“.

Dej tohto filmu sa točí okolo bandy zločincov, ktorí sa chystajú vykonať obrovskú lúpež počas hurikánu v Portoriku. Natrafia však na osamelého policajta, ktorý pomáha obyvateľom budovy dostať sa do bezpečia. No a keďže žiadnych svedkov nepotrebujú, pokúsia sa s ním nejak popasovať.

The Last Days of American Crime (33 %)

Filmové adaptácie komiksov sa v súčasnosti tešia nemalej obľube. Len máloktoré však dokážu splniť divácke očakávania. To sa nepodarilo ani projektu z dielne streamovacej služby Netflix, ktorá slávnu komiksovú predlohu od Ricka Remendera doslova prepálila, čo sa napokon odrazilo aj na hodnoteniach divákov i kritikov.

Posledným krokom americkej vlády v boji s kriminalitou a terorizmom je vysielanie signálu, ktorý znemožní vedomé spáchanie trestného činu. Kariérny kriminálnik Graham Bricke, ktorý zatiaľ veľké šťastie nemal, sa spojí so synom známeho gansgtera a s hackerkou na čiernom trhu. Spoločne sa rozhodnú podniknúť lúpež storočia a zároveň posledný zločin v dejinách USA pred vypnutím signálu.