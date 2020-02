Nový horor v slovenských kinách: 6 dôvodov, pre ktoré sa oplatí vidieť Fantasy Island

Point Break, Ghostbusters, The Mummy, Suspiria či Men in Black: International – to všetko sú nie príliš vydarené remaky známych filmov, ktoré sme mali možnosť vidieť počas obdobia posledných piatich rokov. Ako sa v tomto rebríčku udrží Fantasy Island od štúdia Blumhouse? Zrejme omnoho úspešnejšie, než by si jeho seriálová predloha zaslúžila.

Rovnako ako rok minulý, aj tento ponúkne v programe kín niekoľko zaujímavých hororov. Ďalším prírastkom v tomto žánri je ambiciózne vyzerajúci projekt s názvom Fantasy Island.

Ten sleduje skupinu ľudí, ktorí prilietajú na mysteriózny ostrov schopný plniť najtajnejšie želania svojich návštevníkov. Fantázie, pre ktoré si sem prišli, sa však veľmi rýchlo menia na nočné mory. Skupinke turistov tak nezostáva nič iné, len záhadu tajuplného ostrova nejako vyriešiť, aby si útekom zachránili život. Podarí sa im to?

To vám, samozrejme, nepovieme, pretože potom by sa nasledujúcich pár riadkov minulo účinku. Dáme vám však zopár dôvodov, pre ktoré sa naň do kina zájsť oplatí.

Twilight Zone v tropickom prostredí

V prvom rade je dobré vedieť, že námet tejto novinky zas až tak nový nie je. Fantasy Island je totiž adaptáciou rovnomenného seriálu zo 70. rokov minulého storočia, v ktorom si hlavnú úlohu zahral Ricardo Montalban. Na obrazovkách vydržal chvályhodných 7 vysielacích sezón, dožil sa 152 epizód a 2 televíznych filmov.

O úspechu tohto námetu svedčí aj fakt, že stanica ABC, ktorá stála za jeho vytvorením, sa v 90. rokoch rozhodla seriál obnoviť na ďalších 13 epizód, kde si úlohu tajomného správcu ostrova zahral Malcolm McDowell. No a najnovší hororovo ladený film, ktorý máme možnosť aktuálne vidieť v kinách, je odpoveďou práve na seriálové predlohy, o ktorých môžeme hovoriť ako o Twilight Zone, len v tropickom podnebí a úlohu, ktorú si v seriálovom spracovaní zahrali televízni velikáni minulého storočia, teraz prevzal Michael Peňa. A celkom slušne sa jej zhostil.

Známe tváre zo seriálov

Známejšie tváre vo Fantasy Island milovník prevažne hollywoodskych hviezd známych z veľkých kinohitov ale skôr nenájde. Tí, ktorí však poznajú hviezdy amerických seriálov, budú viac než potešení – v hlavných úlohách sa blysli hviezdy seriálov Lucy Hale (Pretty Little Liars), Maggie Q (Nikita), Ryan Hansen (Veronica Mars), Portia Doubleday (Mr. Robot) a jedinými známejšími (aj) filmovými hviezdami sú spomínaní Peňa (Narcos: Mexico, Ant-Man) a Michael Rooker (The Walking Dead, Guardians of the Galaxy).

O čosi skromnejší rozpočet sa teda odrazil nielen na obsadení, ale aj na celkovom ráze výsledného diela. Samozrejme, brať úplne vážne film s takýmto námetom dopredu nemožno, čo ukázali aj upútavky pred jeho premiérou. Na druhú stranu ho ale treba brať ako solídne béčko, ktoré síce príliš nevystraší, ale aspoň sem-tam pobaví a dovolí vám pri jeho sledovaní príliš nerozmýšľať – a čo je najdôležitejšie – aj do značnej miery oddychovať.

Z kuchyne známeho štúdia

Ďalšia tohtoročná novinka vo svete mysterióznych filmov je propagovaná ako horor, no viac ako ním je skôr lepším thrillerom. Uvarili ho v kuchyni štúdia Blumhouse, ktoré sa podieľalo aj na kritikmi oceňovaných a mimoriadne známych projektoch Uteč (Get Out) či Glass. Snímku dostal na starosť (tiež pre mnohých skôr menej známejší) režisér Jeff Waldlow, ktorý sa publiku hororových fanúšikov predviedol ešte minulý rok pri (ďalšom) béčku Vadí nevadí (Truth or Dare), pričom práve tento podpis prenáša aj do svojej novotiny. Jeho najznámejším filmom (a aj najúspešnejším) tak zrejme už navždy zostane pokračovanie (anti)superhrdinskej akčnej komédie Kick-Ass 2.

Odradiť sa menom režiséra ale nevypláca a aj v prípade „fantastického ostrova“ platí, že je lepšie ho raz vidieť ako dvakrát o ňom počuť. Pre lepšie divácke výsledky a plnšie kasy v kinách zrejme tomuto filmu teda pomôže najmä nálepka Blumhouse, ktorá sa vďaka svojej 20-ročnej histórii dokázala fanúšikom hororov vryť do pamäte. Spomenúť sa oplatí, že rovnaká produkčná spoločnosť stála aj za úspešnejšími projektami The Purge, Insidious, Split či za komerčne mimoriadne úspešnou sériou Paranormal Activity. A aj preto mnohí očakávali, že práve Fantasy Island bude ďalším dielom, ktoré odštartuje ďalšiu úspešnú hororovú sériu.

Nebudeme vám ale klamať – o úspechu sa zrejme baviť ani nebudeme, pretože k novinke od Blumhouse Production sú viacerí skôr kritickí ako priazniví. Dôležité je ale si uvedomiť, že nemá ísť o inteligentný horor, ale skôr o tradičné béčko, na ktoré si zájdete s kamošmi v piatok večer, aby ste nemuseli sedieť v zafajčenej krčme.

Skôr pre mladšie ročníky

Súčasnú generáciu mladých je veľmi ťažké vystrašiť, o zaujatí čímkoľvek ani nehovoriac. Fantasy Island je ale presne pre tú skupinu divákov, ktorí pri sledovaní akéhokoľvek filmu rozmýšľať nechcú a idú do kina najmä za oddychom. V tomto smere je pre nich hororovo ladená novinka ako stvorená a mala by byť voľbou číslo jeden.

Potešia scenérie i pekné baby

Naozaj! Aj keď by možno niektorí čakali, že si kvôli nižšiemu rozpočtu tvorcovia nedajú záležať na tom, ako ich film vo výsledku bude vyzerať, mýlil sa. Atraktívna scénografia, ktorá sympaticky spolupracuje s rajským prostredím Fidži, je doslova na „slinkotečenie“. Nehovoriac o tom, že z hlavných hrdiniek sa najmä tá drsnejšia časť publika v mnohých scénach doslova roztopí a bude im chcieť pribehnúť na pomoc.

Veľmi šikovne je zvládnutá aj úvodná scéna, ktorá svojou atmosférou pripomína intro pôvodného seriálu a v prvých momentoch prebúdza zvedavosť a aj mierne očakávanie snímky podobnej vlaňajšiemu Serenity.

Zvraty, ktoré nečakáte

Ako sa na moderný horor určený mladším cieľovkám patrí, ani tu nechýbajú scény plné jump-scareov, ktoré ale ten šikovnejší a ostrieľanejší divák vie, kedy čakať a skutočnú radosť a zážitok z nich bude mať zrejme len hororový panic (či panna). Ani to však príliš nevadí, pretože aj nás – ako filmových fanúšikov odchovaných na všemožných hororových výjavoch Stephena Kinga či Wesa Cravena – tieto momenty sem-tam prekvapili (za čo ďakujeme najmä hlasitosti zvuku v kinosále Cinemaxu).

Rovnako potrebnou ingredienciou v tomto recepte sú aj nečakané zvraty, ktorých možno na niektorých divákov bude až príliš, no celé to vyústi do vskutku zaujímavého rozuzlenia, ktoré nesmierne prekvapuje a aj funguje.

Hororovú novinku Fantasy Island môžete vidieť v kinách naprieč Slovenskom vďaka distribučnej spoločnosti Itafilm od 27. feburára 2020.

