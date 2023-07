Lacnú dovolenku na Rodose môžete mať aj za 300 eur: Cestovky ponúkajú na poslednú chvíľu šialené zľavy

Grécky ostrov Rodos zachvátili v posledných dňoch lesné požiare, ktoré sa rýchlo rozšírili aj do blízkosti obľúbených dovolenkových destinácií, v ktorých sa nachádzali aj Slováci. Vážna situácia sa však podľa úradov dostala pod kontrolu, pričom slovenské cestovné kancelárie teraz ponúkajú dovolenku na Rodose za bezkonkurenčné zľavy.

Ešte 23. júla vyšla na povrch správa o tom, že Slovensko zvažuje vyslanie vládneho špeciálu, ktorý privezie slovenských dovolenkárov z Rodosu, ktorého časť územia bola v plameňoch. Teraz, o niekoľko dní neskôr, je podľa úradov oheň pod kontrolou hasičov, no dovolenkárom sa do tejto destinácie dvakrát nechce.

Dohodnuté zájazdy a kúpené dovolenky tak vo veľkom prepadávajú, čo sa snažia využiť aj naše cestovné kancelárie. Na ich weboch sa tak môžeme pokojne dostať aj k ponuke, ktorá by sa tam za klasických okolností určite neobjavila.

Ponuky za pár stoviek

Rodos patrí k najpopulárnejším destináciám v Grécku, pričom je plný luxusných hotelov a veľkých rezortov, v ktorých sa cena pobytu hýbe najčastejšie v štvorciferných sumách. Na stránke Airstop, ktorá pracuje s ponukami viacerých, aj zahraničných cestovných kancelárií, môžete nájsť pobyty na Rodose na 7 dní v 3- až 4-hviezdičkových hoteloch, ktoré síce neponúkajú all inclusive, no cena za pobyt s letenkou začína na 322 eur/osoba a vo väčšine prípadov končí pod hranicou 400 eur.

Ak budete ochotní odletieť hneď zajtra (piatok), potom máte k dispozícii all inclusive ponuku od Solvexu na 12 dní v 4* rezorte na Rodose, pričom odlet je z Košíc a cena dovolenky je v tomto prípade 449 eur/osoba. Cestovná kancelária Fifo ponúka tiež pobyt vo verzii all inclusive, za ktorý potenciálny dovolenkár zaplatí od 594 eur, čo činí zľavu do 55 %.

Nezaostáva ani známy Hydrotour, ten má aktuálne na Rodose v ponuke all inclusive pobyt na 8 dní za 399 eur/osoba, pričom pôvodná cena dovolenky na osobu činila až 929 eur. Rodos je podľa gréckych úradov pod kontrolou, čím sa snažia opäť presvedčiť ľudí, aby zavítali na územie, z ktorého sa v posledných dňoch poväčšine, žiaľ, utekalo.