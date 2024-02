Lacnejšie diaľnice, parkovanie, či zvýhodnené odpisovanie. Ficova vláda chce rozvíjať elektromobilitu na Slovensku

Pomoc automobilkám, možná podpora nákupu a leasingu elektromobilov, ich prípadné zvýhodnenie pri poplatkoch za užívanie diaľnic, ale aj pri odpisoch, či podpora rozvoja distribučnej siete elektrickej energie. To všetko je obsahom uznesenia k udržateľnosti výroby automobilov v Slovenskej republike v kontexte prechodu na výrobu elektromobilov, ktoré vo štvrtok na výjazdovom rokovaní v Košiciach odobrila vláda. Nadväzuje na stretnutie predstaviteľov štátu a automobilového priemyslu z konca januára.

Z materiálu okrem iného vyplýva, že Ministerstvo financií SR posúdi do 30. júna tohto roka možnosti na prijatie opatrení, ktoré by zvýhodnili nákup a leasing elektromobilov v kategóriách M a N. Rezort financií má taktiež do konca roka nájsť spôsoby, ako zvýhodniť elektromobily aj pri odpisoch. Firmy by tak mohli rýchlejšie znižovať svoj zdaniteľný príjem prostredníctvom nákladov spojených s kúpou a užívaním elektromobilov.

Zvýhodnenie pri poplatkoch

Minister dopravy Jozef Ráž má zase do 30. júna aktuálneho roka navrhnúť opatrenia na dočasné zvýhodnenie elektromobilov pri poplatkoch za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike. Súčasťou prijatého uznesenia je aj odporúčanie pre primátorov miest a starostom obcí, aby znížili alebo úplne zrušili spoplatnenie parkovania alebo vjazdu do osobitne spoplatnených zón pre elektromobily.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková by mala do konca septembra tohto roka prerokovať plány na umiestnenie výroby elektromobilov u našich jestvujúcich výrobcov s cieľom identifikovať a všestranne podporovať opatrenia zvýhodňujúce varianty umiestnenia týchto nových výrobných programov na Slovensku. Do konca roka by mala taktiež iniciovať rokovania s aspoň jedným novým výrobcom elektromobilov alebo dôležitých dielov.

Prípravy trhu práce

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš by mal do konca roka pripraviť a začať realizovať projekt na podporu vzdelávania a prípravy trhu práce v súlade s požiadavkami trhu práce najmä v odvetví automobilového priemyslu. Spolu s rezortom školstva by mali taktiež navrhnúť vláde opatrenia zamerané na postupné zvýšenie počtu absolventov technických študijných odborov stredných škôl a vysokých škôl do roku 2030.

Viacerí ministri by sa mali podieľať na vypracovaní obsahovej náplne Regionálneho centra pre transformáciu, inovácie a vzdelávanie východného Slovenska, ktoré bude zriadené v blízkosti priemyselnej zóny Valaliky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba dostal za úlohu do konca budúceho roka predložiť vláde návrh novej koncepcie odpadového hospodárstva, ktorá zohľadní potreby automobilového priemyslu vrátane rozšírenia doterajších možností recyklácie.

Rozvoj distribučnej siete elektrickej energie

Vláda tiež identifikovala potrebu podporovať rozvoj distribučnej siete elektrickej energie, a to nielen v súvislosti s elektromobilitou. Ministerku hospodárstva napríklad poverila vypracovaním analýzy, ktorej cieľom bude posúdenie vplyvu rozvoja elektromobility na prevádzkovanie prenosovej a distribučných sústav, a to vrátane vyhodnotenia vplyvu na ceny elektriny pre všetkých typov odberateľov.

Štát chce taktiež motivovať prevádzkovateľov distribučnej sústavy k rozvoju jej kapacity prostredníctvom ďalších investícií. Ministerstvo hospodárstva preto spolu s rezortom investícií, regionálneho rozvoja a informatizáciu dostali za úlohu do konca roka zabezpečiť možnosť čerpania zdrojov z fondov Európskej únie na posilnenie prevádzkyschopnosti prenosovej a distribučnej sústavy.