Krv mal bielu ako mlieko. Lekári zachránili mužovi život pomocou metódy z čias starovekého Egypta

Nemeckí lekári zostali v šoku po tom, ako odobrali pacientovi krv. Obsahovala totiž také množstvo tuku, že to mohlo byť pre neho smrteľné. Bola svetlá a vyzerala takmer ako mlieko. Tragický osud tohoto muža sa však podarilo zvrátiť starými liečebnými metódami.

Pacient sa dostal do nemocnice s takzvanou extrémnou hypertriglyceridémiou. Ide o ochorenie, ktoré sa prejavuje vysokými hladinami tukových triglyceridových molekúl v krvi. Na liečenie tohoto ochorenia sa používa liečebná metóda nazývaná plazmaferéza. Je to liečebný postup, pri ktorom dôjde k odobraniu, liečbe a následnému vráteniu krvnej plazmy do krvného obehu. Ide o mimotelovú terapiu, ktorá sa používa v prípadoch, keď krvná plazma obsahuje telu škodlivé látky.

Bol v tom však jeden problém

Keď sa lekári z Fakultnej nemocnice v Kolíne snažili na 39-ročnom mužovi túto metódu vyskúšať, prístroj pomocou ktorého mala prebiehať, v dôsledku extrémne mastnej krvi zlyhal. Dokonca dvakrát. Vedci tvrdia, že nikdy predtým sa s ničím podobným nestretli. Tento bizarný prípad si teda vyžiadal použiť iný spôsob, vďaka ktorému by dostali vysoké množstvo tuky z krvi von.

Normálna hladina triglyceridov v krvi by mala byť menšia ako 150 mg/dl. Za veľmi vysoké hodnoty sa považujú medzi 200 až 500 mg/dl. U pacienta však boli výsledky šokujúce. Výška triglyceridov nameraná v jeho krvi bola až 18-tisíc mg/dl a niekoľkokrát teda presiahla aj nebezpečne vysoké hodnoty. To bolo dôvodom, prečo mal muž nevoľnosti, bolesti hlavy a vracal. V takýchto vážnych prípadoch by však mohlo dôjsť až k záchvatom alebo dokonca ku kóme.

Ako je však možné, že stav pacienta bol až takýto devastujúci? Môže za to obezita, vrodené predispozície či cukrovka, ktorej liečbu muž zanedbával. Keďže však bežne používaná liečebná metóda bola v tomto prípade nezrealizovateľná, rozhodli sa lekári vyskúšať starú metódu, ktorá sa od 18. až 19. storočia v bežnej medicíne nepoužívaná.

Terapeutické krviprelievanie (bloodletting) sa používala už v časoch starovekého Egypta a bola jednou z najbežnejších foriem lekárskych operácií. V dávnych časoch bola však medicína úplne odlišná od tej súčasnej. Krviprelievanie, ktoré teda bolo niekedy bežné, je dnes iba akousi formou pseudovedeckej činnosti, ktorá spôsobovala väčšie ujmy na zdraví ako prospech.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti lekári odobrali pacientovi dva litre krvi a nahradili ich koncentrátom červených krviniek, zmrazenou plazmou a fyziologickým roztokom chloridu sodného.

Napriek tomu, že krviprelievanie znie naozaj hrôzostrašne, táto metóda fungovala a pomohla znížiť hladinu triglyceridov. Lekársky tím navyše tvrdí, že má táto metóda svoje miesto aj v modernej medicíne 21. storočia v prípade, že nie sú k dispozícii žiadne iné možnosti.