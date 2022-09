Kontroverzný patriarcha Kirill: Vyzýva k skromnosti, sám má ale hodinky za 30-tisíc a majetok v hodnote miliárd eur

Považuje sa za blízkeho spojenca Vladimira Putina a otvorene hlása, že súhlasí s jeho konaním, ktoré odsúdila v podstate väčšina demokratického sveta. Patriarcha Kirill I. bol spájaný s viacerými škandálmi a rozruch vyvolali nielen jeho názory, ale aj diskusie o obrovskom majetku, ktorý má vlastniť.

V článku sa dozviete aj: ako sa spája jeho minulosť s KGB;

aké vyhranené názory má na tému eutanázie alebo homosexuality;

ako boli z jeho ruky vyretušované hodinky za 30-tisíc;

aký veľký môže byť jeho majetok a ako je to možné;

čo hovorí na politiku Vladimira Putina.

Ako sa stal Kirillom I.

Celý menom Vladimir Michajlovič Gunďajev sa narodil 20. novembra 1946 v Leningrade, dnešnom Petrohrade, uvádza Britannica. Jeho otec aj starý otec boli reverendami a v tejto cirkevnej ceste ich nasledoval. Rehoľné meno Kirill prijal v roku 1969 a o rok neskôr ukončil Leningradskú teologickú akadémiu.

V roku 1971 sa Kirill stal predstaviteľom Ruskej pravoslávnej cirkvi. Vo svojom postavení stúpal stále vyššie, až bol napokon začiatkom roka 2009 zvolený za patriarchu a nahradil svojho predchodcu, Alexeja II., ktorý zomrel na zástavu srdca. Stal sa z neho hlavný predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi.

Mal byť agentom KGB

Ako uvádza Politico, Kirill mal byť v minulosti agentom sovietskej tajnej služby a s touto jeho temnou minulosťou mali súvisieť aj profesijné úspechy, ktoré dosiahol. Magazín Forbes vysvetľuje, že nemal byť iba informátorom, ktorých bolo v tomto období skutočne veľa, ale aktívnym predstaviteľom organizácie.

Navyše, v rovnakom období, keby mal v KGB pôsobiť Kirill, tu pôsobil aj ruský prezident Vladimir Putin. Bol členom kontrarozviedky a neskôr bol v roku 1984 poslaný do Drážďan vo východnom Nemecku. Tam mal podľa spisovateľky Maši Gessenovej, ktorá je autorkou jeho biografie, zhromažďovať hlavne výstrižky z novín. Novinárka Catherine Beltonová však tvrdí, že Putin sa tam zapájal do koordinácie KGB, podporoval teroristov, riadil predaj zbraní, či obstarával bezdrôtové technológie.

Postavil sa proti eutanázii aj homosexuálom

V roku 2006 vystúpil na stretnutí konferencie WRPC (World Russian People’s Council), kde sa vyjadril k západným lídrom, ktorí podľa neho diktátorsky kážu ľuďom, aby akceptovali eutanáziu, homosexualitu či hazardné hry.

Podľa magazínu Time s odvolaním na ruskojazyčné médiá Kirill počas návštevy Kirgizska, kde propagoval svoj nový preklad knihy, označil homosexuálne manželstvá hrozbou rodinných hodnôt.

Zvláštna kauza s hodinkami za 30-tisíc

Škandál vyvolalo nie iba množstvo jeho výrokov, ale aj fotografia, ktorá obletela internet a stala sa témou mnohých búrlivých diskusií.

Pochádzala síce z roku 2009, no o tri roky neskôr sa objavila jej upravená verzia. Kirill mal na nej z ruky vyretušované luxusné hodinky značky Breguet, ktorých cena sa podľa BBC odhadovala na viac ako 30-tisíc dolárov. Napriek tomu, že na ruke neboli vidieť, na odraze stola už áno. Odtiaľ totiž odstránené neboli.

V roku 2012 sa kauza s hodinkami začala verejne riešiť, čo viedlo až k vyjadreniu patriarchátu, ktorý zásadne odmietol akúkoľvek manipuláciu s fotografiou s cieľom zmeniť jej vzhľad. Spomínal sa aj vinník, ktorý mal byť odhalený a neznámym spôsobom za tento čin potrestaný.

BBC dodáva, že spor s hodinkami nebol jediný, pri ktorom sa Kirill spájal s drahou značkou. Objavila sa aj fotografia, na ktorej je Kirill v spoločnosti Vladimira Putina a bol na nej videný práve s hodinkami Breguet.

Sám dokonca priznal, že ich vlastní, avšak priniesol zvláštne vysvetlenie, v ktorom hovoril o záhadnom dare. Ruský informačný web Interfax-Religion vysvetľuje, že Kirill mal tieto hodinky iba náhodou objaviť medzi darčekmi, ktoré dostal.

Aj v súčasnosti sú tieto hodinky spájané s Kirillom a fotografia koluje na sociálnych sieťach. Navyše spoločne s ďalšími fotkami, ktoré ukazujú jeho údajný majetok.

Praise the Lord for reasonably priced yachts, watches and automobiles. Modesty is a virtue. pic.twitter.com/jbErliPIYY — Patriarch Kirill (@KirillBreguet) November 24, 2016

Spája sa s obrovským majetkom

Hodnota Kirillovho majetku je veľkou záhadou. Objavilo sa však niekoľko správ, podľa ktorých je podstatne vyšší, než by sa od cirkevného predstaviteľa očakávalo.

Forbes s odvolaním na Moscow News uviedol, že hodnota jeho súkromného majetku v roku 2006 bola štyri miliardy dolárov.

Spravodajský server Meduza zas priniesol s odvolaním na zistenia webu Proekt v roku 2020 správu, podľa ktorej Kirill spolu s jeho dvoma sesternicami z druhého kolena vlastnia nehnuteľnosti v hodnote v prepočte 2,87 milióna dolárov. Samotný Kirill by mal podľa správy vlastniť tri byty či luxusnú jachtu.

NEXTA na Twitteri uviedla, že Kirill lieta v služobnom lietadle v hodnote 43 miliónov dolárov a je majiteľom nehnuteľností po celom svete. Informácie rôznych médií teda ukazujú, že so skromnosťou sa nespája. A pritom sám vyhlasoval, že bohatí Rusi by sa mali podeliť s tými v núdzi, pretože ich inak čaká cesta do pekla.

Meduza s odvolaním na ruské liberálne a opozičné noviny Novaja Gazeta dodáva, že v roku 2019 zverejnili správy o tom, že odhadovaný čistý majetok Kirilla by mal byť 4 až 8 miliárd dolárov. Ide však o nepotvrdené správy.

Putinove pôsobenie je podľa neho Božím zázrakom

Kirill stojí svojimi názormi na strane Vladimira Putina, a to aj čo sa týka ruskej invázie na Ukrajinu. Podľa The New York Times ho dokonca nazval „Božím zázrakom“. Otvorene súhlasí s vojnou na Ukrajine a dokonca Rusom, ktorí majú byť súčasťou prebiehajúcej mobilizácie prisľúbil odpustenie hriechov za smrť na bojisku. Ochotu obetovať sa označil Kirill za významný prejav tých najlepších ľudských vlastností.

A podľa The New York Times mu práve spojenectvo s Putinom zabezpečuje krytie a on medzitým dostáva od Kremľa veľké zdroje.