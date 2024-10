Konflikt v Nákupných maniačkach: Súťažiaca sa rozhodla poučiť súperky, toto pravidlo pritom nedodržiava väčšina žien

V relácii Nákupné maniačky často počuť rozličné názory. Súťažiace majú totiž odlišný vkus a často sa nezhodnú na tom, čo považujú za štýlové a čo naopak, berú ako gýč. Niekedy však zaznejú aj iné názory, ktoré sa rýchlo môžu zvrtnúť v hádku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje portál TV JOJ, tento týždeň nákupné maniačky stále súťažia v špeciálnej sekáčovej edícii. Tohtotýždňovou témou sú videoklipy z 90. rokov, no okrem schopnosti vytvoriť outfit v krátkom čase z obmedzeného množstva oblečenia, predviedla jedna zo súťažiacich aj znalosti etikety.

Nepatria na stôl ani na hlavu

Súťažiace sa počas jedného z rozhovorov dostali k tomu, prečo sa do šou vlastne prihlásili. Denisa však túto otázku povýšila na novú úroveň, keďže vysvetlila nielen to, že je fanúšičkou tejto relácie, ale prezradila, aká jedna vec jej v tejto šou prekáža.

„Mňa v týchto Nákupných maniačkach v každej časti a sérii veľmi irituje práve toto. Lebo pravá dáma to takto nenosí. Pravá dáma si to odloží a dá si to do puzdra, pekne do kabelky,“ vysvetlila Denisa na margo slnečných okuliarov, ktoré si veľa žien zvykne položiť na stôl. „Vadí mi to. Zapnem Nákupné maniačky a bim, všetky okuliare na hlave,“ dodala.

Jej súperky to ihneď využili na to, aby zistili, či má takéto znalosti etikety aj čo sa týka ostatných doplnkov. Deana, ktorá vraj o tomto pravidle s okuliarmi počula prvýkrát, sa jej potom spýtala na kabelky.

„Nie, kabelka by na stole tiež nemala byť, ani na zemi. Pekne na stoličke alebo vedľa na stoličke,“ poučila ju hneď Denisa.