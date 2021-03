Koľko litrov alkoholu sa vypije ročne na Slovensku? Toto číslo nás radí do top 10 na svete

Podľa posledných štatistík sme v pití alkoholu predbehli aj najznámejších milovníkov zlatého moku z Nemecka. Paradoxom je, že si pripíjame vždy so slovami „na zdravie“, pritom metla ľudstva nemá so zdravím nič spoločné. Čo tak ranný shot, ktorý búra slovenské alkoholové stereotypy?

Podľa štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie za rok 2019 (World Health Organisation: Global status report on alcohol and health) v priemere za rok vypijeme takmer 12 litrov alkoholu na obyvateľa čo činí dokopy až 155 miliónov litrov alkoholu. Smutná štatistika nás radí na popredné priečky k Rusom, Čechom či Írom. V celosvetovom hodnotení nám patrí 9. priečka.

Pijeme kvôli korone viac?

Pandémia koronavírusu priniesla za posledný rok do našich domácností okrem kváskovania aj nemalú dávku stresu. Veľa ľudí hľadá útechu práve v alkohole.

Možno si spomínate na minuloročný príbeh vodiča, ktorý to počas Veľkej noci, podľa vlastných slov, už nevedel doma s manželkou vydržať. Porušil zákaz vychádzania, vybral sa do obchodu a s autom, ktoré šoféroval, sa prevrátil na bok. Prvé dve veci, ktoré z auta vypadli, boli fľaša vodky a plechovka piva. Nafúkal viac než dve promile…

Zatvorenie podnikov zároveň presunulo všetky párty do obývačiek a spotreba alkoholu ďalej stúpa. Upozorňuje na to londýnska King´s College aj WHO. Tá upozornila aj na šíriace sa mýty o alkohole a jeho vplyve na koronavírus. Áno, istý vplyv tam je, ale rozhodne nie pozitívny.

Pripime si na zdravie po novom. Skutočne!

Nie je zvláštne, že si práve s alkoholom pripíjame „na zdravie”? Pri jeho konzumácii by sme asi ťažko našli niečo, čo je pre naše telo prospešné.

Ľudové tradície tento rituál a frázu dostali do bežného života. Slovenská značka Bobule sa rozhodla zbúrať alkoholové stereotypy a naučiť Slovákov konečne si pripíjať na zdravie. S niečím, čo nášmu telu naozaj pomôže.

Shotujeme organickú šťavu

Počuli ste už o organických šťavách? Ide o 100 % ovocné koncentrované šťavy vyrobené z najzdravších slovenských bobúľ. Tak ako všetky Bobule, sú plné vitamínov, antioxidantov, neobsahujú žiadne farbivá, konzervanty ani sladidlá. Jeden shot organickej šťavy je novým ranným rituálom, ktorým si môžeme konečne pripiť „na zdravie“ s rodinou, priateľmi či kolegami v práci.

Organické šťavy sú pre zdravie a imunitu doslova prírodným pokladom. Každá z bobuliek vypestovaných na úpätí oravských hôr je dobrá na niečo iné:

rakytník nakopne imunitu (už jediná bobuľka obsahuje dennú dávku vitamínu C), zabezpečí krásnu pleť a vlasy,

nakopne imunitu (už jediná bobuľka obsahuje dennú dávku vitamínu C), zabezpečí krásnu pleť a vlasy, čučoriedka je dobrá na trávenie a postará sa o zdravie očí,

je dobrá na trávenie a postará sa o zdravie očí, arónia má preukázané protirakovinové účinky a tiež pomáha pri liečbe cukrovky,

má preukázané protirakovinové účinky a tiež pomáha pri liečbe cukrovky, brusnica sa postará nie len o močové cesty, ale aj mladistvý vzhľad, pretože stimuluje tvorbu kolagénu.

Staň sa aj ty súčasťou búrania stereotypov a konečne si pripi na zdravie. Ale naozaj!

Údaj je vypočítaný orientačne na základe štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie a počtu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa údajov Ústredia Štatistického úradu SR.

PR článok Bobule.sk