Koľko farieb vidíte na obrázku? Zvláštna optická ilúzia pobláznila internet

Táto optická ilúzia vám však zamotá hlavu bez ohľadu na to, čo ste muž alebo žena. Niektorí vidia farieb 10, iní zase len 2 či 3. Koľko farieb dokážete na obrázku rozlíšiť vy?

Na sociálnych sieťach sa už niekoľkokrát objavili obrázky, pri ktorých sa ľudia nevedeli zhodnúť na tom, akú majú farbu. Iste si spomeniete napríklad na dilemu týkajúcu sa modrých/zlatých šiat alebo ružových/modrých tenisiek. Táto ilúzia je trochu iná, poriadne však preverí vašu schopnosť vidieť a rozpoznávať rôzne farebné odtiene, píše portál Science Alert.

Optická ilúzia sa prvýkrát objavila pred niekoľkými dňami na Twitteri. Úlohou užívateľov bolo zistiť, koľko farieb vidia na obrázku. Kým niektorí videli len 3 farby, iní videli dokonca až 17 rôznych odtieňov. Spustila sa hotová lavína reakcií, tisícky ľudí sa snažili prísť na to, koľko farieb je na obrázku v skutočnosti.

How many colors do you see???? i see 3 pic.twitter.com/IgEHtyzebZ

