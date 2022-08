Koaliční lídri sa nedohodli. Podľa Sulíka všetko speje k tomu, že SaS odíde z koalície

Všetko speje k tomu, že ministri SaS podajú k 31. augustu demisiu. Predseda strany a minister hospodárstva Richard Sulík o tom informoval po sobotnom koaličnom stretnutí vo vládnom hoteli Bôrik. Ďalšie stretnutie má byť v piatok (26. 8.), Sulík v ňom však veľký zmysel nevidí. Ako komentoval, pozície sú jasné.

„Všetko speje k tomu, že k 31. augustu podáme demisiu. Naším odchodom vláda nepadá, môže vládnuť ďalej. Návrhy, ktoré budeme považovať za rozumné, podporíme. Takýto istý prístup budeme čakať aj od našich bývalých koaličných partnerov,“ skonštatoval Sulík.

Buď odíde Matovič alebo celá SaS

SaS trvá na odchode ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády. Body, ktoré predstavil premiér Eduard Heger (OĽANO), sú podľa Sulíka oproti tejto požiadavke „kozmetikou“. „Sme pripravení o týchto bodoch diskutovať, sú to racionálne, rozumné riešenia, myslím si, že nájdeme dohodu, ale toto všetko až po tom, keď bude splnená naša základná požiadavka,“ vyhlásil Sulík.

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár si zas nevie predstaviť vládnutie menšinovej vlády, najmä v súčasnej postpandemickej situácii a energetickej kríze. Je to podľa neho na strane Sloboda a solidarita, aby urobila kompromis.

Za možný kompromis považuje odchod oboch ministrov, hospodárstva aj financií. Podľa neho je to však konflikt ministra financií Igora Matoviča a ministra hospodárstva Sulíka a oni by si to aj mali vyriešiť medzi sebou. Boris Kollár to povedal po stretnutí koaličných partnerov.

Stretnutie v hoteli Bôrik malo prispieť k vyriešeniu koaličnej krízy. Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej.

Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta. SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia jej požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu.