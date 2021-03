Kloktacie testy sú pripravené a odskúšané, hovorí minister Gröhling. Takto sa na ne jednotlivé školy prihlásia

Kloktacie testy sú pripravené a odskúšané. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Ak sa na škole objaví pozitívny prípad, školy si môžu objednať testovanie ostatných žiakov.

“Ministerstvo školstva zaviedlo aj už odborníkmi validované takzvané kloktacie PCR testovanie žiakov, alebo aj iné formy testovania, ktoré odporučili odborníci s cieľom skorej identifikácie prenosu v kolektívoch a včasné nastavenie protiepidemických opatrení na miestnej úrovni.

Touto cestou chceme zabezpečiť, aby boli čo najmenej zasiahnuté tie deti, ktoré potrebujú zabezpečiť prezenčnú dochádzku do škôl,” priblížil člen konzília odborníkov, lekár a expert WHO Jozef Šuvada. Podľa jeho slov je to aj z dôvodu potreby rodičov vykonávať svoje zamestnanie prezenčne. Práve kloktacie testy je podľa ministra školstva možné použiť na preverenie situácie aj v nižších ročníkoch.

Na prítomnosť vírusu si budeme musieť zvyknúť

Formulár na prihlásenie môžu nájsť riaditelia po zadaní svojho EDUID na stránke covid2021.iedu.sk. Minister zároveň dodal, že sa s prítomnosťou vírusu bude musieť verejnosť zmieriť. “Nový koronavírus tu medzi nami je a, žiaľ, aj zostane. A teda aj to, že školy sa budú regionálne otvárať a aj zatvárať. Je len na nás, aby sme robili všetko pre to, aby sme mali v školách čo najbezpečnejšie prostredie,” dodal Gröhling.

Otvorenie škôl bol dobrý krok

Čiastočné otvorenie škôl bolo správne a v danej situácii aj jediné možné riešenie. Zhodujú sa na tom viacerí odborníci, ktorí tento krok vnímajú pozitívne aj s odstupom času. V tlačovej správe to konštatuje odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Doplnili, že od 8. marca sú školy prednostne otvorené pre deti rodičov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať dištančne. Do tejto kategórie nespadajú len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj iné profesie, bez ktorých by sa chod spoločnosti zastavil.

„Fakt, že čiastočné otvorenie škôl sa nepodpísalo pod zhoršenie epidemiologickej situácie potvrdzujú aj údaje z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR),“ uviedol rezort školstva. Doplnil, že z dát ÚVZ SR vyplýva, že zo všetkých pozitívne testovaných tvorili žiaci základných škôl (ZŠ) minulý týždeň menej ako pol percenta.

Februárové dáta podľa rezortu poukazujú na to, že zo 139-tisíc pozitívne testovaných počas mesiaca, bolo len 450 detí do desať rokov. Z toho bolo približne 200 žiakov prvého stupňa ZŠ. MŠVVaŠ SR pripomína, že pred mesiacom sa ministerstvu školstva v spolupráci s rezortom zdravotníctva a Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI) podarilo spustiť prednostnú vakcináciu učiteľov a zamestnancov škôl. Zaočkovať sa doteraz podarilo viac ako 50 700 ľudí.