Klienti veľkej slovenskej banky majú dôvod na radosť, prichádza s významným krokom. Už čoskoro spustí očakávanú službu

Okamžité platby patria medzi obľúbené služby väčšiny slovenských bankových klientov. Počas uplynulých mesiacov túto inováciu spustilo viacero veľkých domácich bánk, pričom niektoré ju avizovali do blízkej budúcnosti. Ako teraz informuje portál Živé, na okamžité platby sa môžu tešiť aj klienti Prima banky.

Medzi hlavné benefity zavedenia okamžitých platieb rozhodne patrí to, že sú klientom k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Zaslané finančné prostriedky dorazia na cieľový účet v priebehu niekoľkých sekúnd a značne tak urýchlia transakcie medzi používateľmi. To v konečnom dôsledku zlepšuje zážitok z používania internetového bankovníctva.

Plnohodnotnú podporu okamžitých platieb na Slovensku už zaviedli viaceré banky, ako sú napríklad Slovenská sporiteľňa, Fio banka, Tatra banka, J&T Banka, VÚB banka, Raiffeisen banka a Oberbank. Ako sme vás informovali ešte počas augusta, od októbra sa do tejto rodiny pridá aj ČSOB, no zatiaľ iba pri prijímaní platieb. Najnovšie sa dobrých správ dočkali klienti Prima banky.

Ako zistil portál Živé, plnohodnotné okamžité platby banka zavedie už v novembri. „Môžeme potvrdiť, že od 4. novembra 2024 sprístupníme okamžité platby našim klientom,“ uviedla pre Živé.sk hovorkyňa Prima banky Eva Čonková.

Ostatné banky by sa mali do nového systému pridať najneskôr do konca budúceho roka. Vyplýva to z iniciatívy, ktorú spustila Európska komisia. To znamená, že prijímanie okamžitých platieb banky v eurozóne musia vyriešiť najneskôr do 9. januára 2025 a ich odosielanie do 9. októbra 2025, o čom sme písali ešte v marci. Cieľom Európskej komisie je urýchlenie zavedenia týchto platieb v celom SEPA priestore.