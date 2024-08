Ďalšia veľká banka prichádza s významným krokom, poteší mnohých Slovákov. V tomto termíne by mala spustiť okamžité platby

Ani bankám sa nevyhýba konkurenčný boj o klientov. V ňom dokážu rozhodovať aj najmenšie detaily, preto sa poskytovatelia finančných služieb snažia držať krok s dobou a inováciami. Medzi také dozaista patria aj okamžité platby, ktoré by už čoskoro mala zaviesť ďalšia veľká banka pôsobiaca na Slovensku. Informuje o tom portál Živé.

Plnohodnotnú podporu okamžitých platieb na Slovensku už zaviedli viaceré banky, ako napríklad Slovenská sporiteľňa, Fio banka, Tatra banka, J&T Banka, VÚB banka, Raiffeisen banka a Oberbank. Zároveň takéto platby podporuje napríklad tiež populárny zahraničný poskytovateľ Revolut. Ako teraz vyplýva z najnovších zistení portálu Živé, do slovenskej „rodiny“ pribudne aj ČSOB banka.

Aby sme boli konkrétnejší, ČSOB zatiaľ zavádza iba prijímanie takýchto platieb. To v praxi znamená, že peniaze budú na účet klienta pripísané prakticky okamžite po odoslaní z banky, ktorá takýto druh platieb podporuje. Na odosielanie transakcií expresným spôsobom si budú musieť klienti známej banky ešte počkať, no aplikované by malo byť v neskoršej fáze inovatívneho prechodu.

Hovorkyňa banky zároveň špecifikovala, kedy by sa mala spomínaná novinka zaviesť do praxe. Rozhodnutie padlo na termín 7. októbra 2024. „Potvrdzujeme, že v uvedenom termíne banka plánuje spustenie prijímania okamžitých platieb a v roku 2025 aj ich odosielanie,“ vyjadrila sa hovorkyňa Anna Jamborová.

Z väčších slovenských bánk zatiaľ na okamžité platby neprešla Prima banka a UniCredit Bank, pričom podľa dostupných správ už zavedenie chystá mBank a od januára 2025 aj 365 banka a Poštová banka. Za najzásadnejšie výhody sa pri okamžitých platbách považuje to, že sú dostupné prakticky nonstop a vďaka spoločnému systému fungujú aj v ďalších viac ako 30 krajinách Európy.