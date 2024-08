Kim Čong-un šokoval Kóreu: Na verejnosti povedal niečo, za čo ostatným hrozí trest smrti

Zdá sa, že v Severnej Kórei neplatia rovnaké pravidlá pre všetkých. Severokórejský diktátor totiž nedávno na verejnosti vystúpil s prejavom, za ktorý by iného pravdepodobne okamžite potrestali – väzením, fyzicky, alebo rovno aj popravili.

Je dlhodobo známe, že obyvatelia Severnej Kórey majú zakázané používať „protisocialistický“ slovník a výrazy prevzaté od svojich južných susedov. Ak by ich totiž používali, znamenalo by to, že potajomky, a teda nelegálne sledujú juhokórejské filmy alebo počúvajú juhokórejskú hudbu či rozhlasové vysielanie. A to je v Severnej Kórei prísne zakázané.

Diktátor používa juhokórejský jazyk

Ako sa ale ukázalo, nie všetky tieto pravidlá platia pre všetkých rovnako. Nedávno totiž severokórejský vodca Kim Čong-un vo svojom prejave použil hneď niekoľko juhokórejských výrazov, informuje portál RFA.

Odborníci, ale aj obyvatelia KĽDR sa preto nazdávajú, že aj sám Kim Čong-un zrejme zakázané filmy a relácie od svojich južných susedov potajomky sleduje, resp. počúva. Spomínané vyslovenie juhokórejských výrazov si všimli viacerí a RFA uviedlo niekoľko príkladov, čo zaznelo a nemalo, a čo namiesto toho odznieť malo.

Namiesto „súdruhovia“ mal Kim povedať „občania“, namiesto slova „seniori“ či výrazu „vážení prarodičia“ ich nazval „staršími“. Severokórejčanom v ušiach zarezonovalo aj počutie skratky „TV“ namiesto slova „televízia“, čo je bežné skôr v Južnej, no nie v Severnej Kórei.

Bežný ľud by skončil v žalári

Viacerí odborníci mimo KĽDR pritom veľmi dobre vedia o prípadoch, keď režim trestal svojich obyvateľov, ak v komunikácii použili juhokórejské výrazy, alebo, nebodaj, boli prichytení pri sledovaní diel vytvorených mimo rodnú zem. Potrestaní dokonca nebýval len jednotlivec, ale často aj celá rodina alebo ktokoľvek, kto sa s previnilcom najčastejšie stretával.

Samozrejme, Kim Čong-una sa nikto kritizovať neodváži. Dlho ale prevládalo presvedčenie, že ak nejaké pravidlo platí na všetkých, trest postihne každého aj bez ohľadu na jeho hodnosť.