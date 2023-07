Kedy ste ich naposledy čistili? Toto je 5 miest, na ktoré ľudia pri upratovaní najčastejšie zabúdajú, niektoré vás prekvapia

Odborníčka Caroline Solomonová sa na sociálnych sieťach pravidelne delí o typy a triky, vďaka ktorým sa vaša domácnosť bude lesknúť čistotou. Dodáva ale, že na niektoré miesta pri upratovaní ľudia jednoducho nemyslia. Na týchto 5 vecí zabúdame najčastejšie.

Na týchto 5 vecí zabúdame

Ako informuje Mail Online, odborníčka na upratovanie prezradila, na ktoré miesta zabúdame najčastejšie a hemžia sa nečistotou a baktériami. Caroline Solomonová dokáže na nepoznanie zmeniť aj tie najšpinavšie miesta a o užitočné rady sa delí aj na tiktoku. Virálne video, v ktorom hovorí o miestach, na ktoré neraz pri upratovaní nemyslíme, si pozreli už tisícky ľudí.

Na prvom mieste sú podľa nej vypínače. Tie podľa nej pravidelne čistí len málokto. Dokonca aj tí najčistotnejší ľudia zabúdajú nielen na vypínače, ale aj na priestor nad dverami. Tretím miestom, na ktoré ľudia myslia pomenej, je priestor pod spotrebičmi. Podľa Solomonovej by ste mali dať na vysávač užší nadstavec a poriadne to povysávať.

Kedy ste ich naposledy čistili vy?

Zabúdať by ste nemali ani na sprchovú hlavicu. Najlepšie urobíte, ak ju postriekate trochou zriedeného octu a následne poriadne vyutierate. Posledné miesto, ktoré by sme podľa expertky mali pravidelne čistiť, je priestor pod kobercom. Na konci videa dodáva, že každé zo spomenutých miest by sme mali poriadne vyčistiť aspoň raz za mesiac.

Niektorí ľudia priznali, že na tie miesta myslia, no jednoducho ich upratovanie odkladajú na neurčito. Mnohí ale priznali, že napríklad na vrchnú časť dverí pri upratovaní naozaj nikdy ani len nepomyslia.