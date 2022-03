Kedy skončí rusko-ukrajinská vojna? Takéto sú predpovede analytikov

Rusko dúfalo, že vojna, ktorú rozpútalo, bude rýchla a potrvá len krátko. Ukrajina sa však bráni zubami-nechtami, napriek tomu, že po dvoch týždňoch sú mnohé mestá zničené na nepoznanie a milióny ľudí prišli o svoje domovy. Analytici prichádzajú s predpoveďou, ako dlho to ešte potrvá.

Obe strany zaplatia privysokú daň

V priebehu niekoľkých dní vojna medzi Ruskom a Ukrajinou vyeskalovala na jeden z najväčších konfliktov v Európe od čias druhej svetovej vojny, píše portál IFL Science. Zatiaľ nikto nevie poskytnúť jednoznačné odpovede na otázky, kto vyhrá a ako dlho to ešte potrvá. Analytici sa však rozhodli vytvoriť predpoveď, ktorá napovie, ako môže vojna dopadnúť.

Podľa odborníkov vojna v istom zmysle pripomína hru, kde strany vyjednávajú a snažia sa získať územie, zdroje a nadvládu. Vojna je nesmierne nákladná, obe strany za ňu vždy zaplatia privysokú cenu. Väčšina krajín preto súhlasí s vyjednávaním v mieri, bez krutých krvavých bitiek. Obe strany zvažujú hypotetické možnosti. V niektorých prípadoch sa však vojne napokon nevyhnú.

Ani jedna zo strán nemala dostatok informácií

Vojna je zvyčajne výsledkom troch problémov. Prvým z nich je fakt, že nemajú dostatok informácií na to, aby realisticky vyhodnotili svoje šance na víťazstvo. Po druhé, aj keď by dve strany mohli dospieť k vzájomnej dohode, nedôverujú druhej strane, že ju bude dodržiavať. Po tretie, krajiny jednoducho nedokážu konflikt vyriešiť mierovou cestou, najmä pokiaľ ide o náboženské, etnické alebo ideologické nezhody.

Kedy sa konflikt podarí vyriešiť v rámci vojny, závisí od typu problému. Čo sa týka Ruska a Ukrajiny, zdá sa, že ani jedna zo strán nemala dostatok informácií, aby správne vyhodnotila pravdepodobnosť úspechu. Úspech vo vojne závisí od dvoch faktorov, a to od ochoty bojovať a od ochoty znášať škody.

Dôležitá je podpora zo strany ľudu

Je jasné, že čo sa vybavenia a vojska týka, Rusko je v značnej prevahe. S čím však Rusko nerátalo, je to, s akým odhodlaním sa Ukrajinci pustili do boja, aby ochránili svoju vlasť. Podľa portálu CNBC vojská neurobili počas dvoch týždňov taký progres, aký Putin očakával.

Teraz je už Rusom jasné, že sa prerátali, nevedia však, do akej miery. V prípadoch, ako je tento, trvajú boje neraz dovtedy, kým sa jedna zo strán jednoducho nevzdá. Navyše, vojna si vyžaduje aj tichú podporu ľudí na domácom fronte a bežní obyvatelia Ruska už na začiatku vyjadrili nesúhlas s vojnou.

Bez ohľadu na štýl vládnutia, líder potrebuje podporu ľudu. Putin je vo svojej vláde závislý od bohatých oligarchov, vojska a mafie. Aj keď sa Putin pokúsil vytvoriť finančný nárazník, ktorý by oligarchov ochránil, vzhľadom na výšku sankcií sú snahy márne. Už teraz mnohí z nich zaplatili za vojnu vysokú daň a peňazí im z kasy bude odtekať ešte viac.

Ak sa proti nemu obráti dostatočné množstvo z radov jeho vlastných ľudí, bude Putin nútený vojnu ukončiť, ak chce ostať aj naďalej na čele krajiny. V súčasnosti však nie je jasné, kde sa nachádza čiara, ktorú Putin nebude ochotný prekročiť. Od zvyšku populácie je prezident taktiež závislý, aj keď v menšej miere. Následky vojny bude znášať aj verejnosť, a to v podobe prudkej inflácie a ekonomického úpadku, nehovoriac o stratách na životoch.

Môže to trvať ešte niekoľko mesiacov

Pred škodami sa Putin chráni niekoľkými spôsobmi, napríklad selektívnym odvodom vojakov či kontrolou médií. Verejnosť má teda obmedzený prístup k informáciám. Okrem toho, Rusko nemôže rátať s niečím takým, ako sú slobodné a spravodlivé voľby, Putina by dokázalo zvrhnúť len obrovské povstanie.

Na druhej strane, Ukrajina je demokratická krajina, ktorá sa usiluje o začlenenie do Európskej únie. Pre ňu je nevyhnutné, aby mala masovú podporu obyvateľov, inak by ruské vojská zvíťazili veľmi rýchlo. Odhodlanie, aké Ukrajinci ukázali doteraz, je jasnou známkou toho, že sa tak skoro nevzdajú. Čím je však ruská taktika agresívnejšia, tým vyššiu daň platia nielen Ukrajinci, ale aj Rusi. Západné krajiny podporujú Ukrajinu ako len môžu, poskytujú humanitárnu a morálnu oporu.

Zdá sa teda, že vojna tak skoro neskončí, keďže ani jedna zo strán nie je ochotná vzdať sa. Pravdepodobné sú však dve možnosti. Prvá z nich je, že masové bombardovanie civilných objektov napokon oslabí odhodlanie Ukrajincov bojovať. Alebo Rusko príde na to, že straty na životoch a ekonomické straty sú jednoducho privysoké a ukončí to. Je však pravdepodobné, že súčasný vojnový stav bude trvať ešte niekoľko týždňov, ba možno dokonca aj mesiacov, myslia si podľa portálu The Conversation profesori Douglas B. Atkinson a Kevin Fahey z univerzít v Salzburgu a v Nottinghame.

Podľa portálu BBC za ten čas zomrú ďalšie tisícky vojakov a o život príde aj množstvo civilistov. Odborníci si myslia, že pokračovať budú aj kybernetické útoky a Rusko bude aj naďalej útočiť na kľúčovú infraštruktúru. Už teraz je v mnohých mestách situácia kritická, ľudia nemajú zásoby vody, jedla a liekov a bude sa to ešte zhoršovať.