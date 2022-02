Katka je zubárkou hviezdnych nemeckých futbalistov: Ak treba, poslušne čakajú, kazy aj u detí sú tu raritou

Katarína Örgev vyštudovala zubné lekárstvo v Košiciach a od roku 2017 pracuje v krásnom prostredí nemeckého jazera Tegernsee. Ako zubárka pôsobí na klinike, ktorej špecializáciou je aj športové zubné lekárstvo a medzi tamojších pacientov tak patrí rada známych ľudí aj z lyžiarskeho či futbalového prostredia.

Množstvo mladých Slovákov sa v istom období života rozhodne odísť do zahraničia. Dôvodom môže byť lukratívnejšia pracovná ponuka, vyhliadka na lepšie živobytie, či odchod kvôli vzťahovým záležitostiam.

Po štúdiu zubného lekárstva sa pre odchod do Nemecka rozhodla aj Slovenka Katarína. Dnes je zamestnaná na zubnej klinike pri Tegernsee, kde ako zubná lekárka ošetruje viaceré svetoznáme osobnosti.

Aj keď by si niekto mohol myslieť, že po rokoch už zahraničie považuje za svoju domovinu, tak je na veľkom omyle. Katka v našom rozhovore okrem iného naznačila, aká klientela jej často sedí v kresle, či ako sa stavia k otázke možného návratu na Slovensko.

V rozhovore s Katarínou Örgev sa dočítate aj: Kedy odišla do Nemecka a čo ju k tomu najviac presvedčilo?

Ako prebiehala adaptácia na zubnej klinike v zahraničí?

Či sú nároky na zubných lekárov v Nemecku odlišné od Slovenska.

Či plánuje návrat domov.

Aké osobnosti patria medzi ich pacientov?

Akí sú Nemci pacienti, či veria viac internetu alebo lekárovi?

Čo bolo dôvodom tvojho odchodu do zahraničia? Študovala si na Slovensku?

Študovala som odbor zubné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach a ukončila som ho v roku 2016. Hneď po štátnych skúškach sa zrodil plán odísť do Nemecka, no iniciatíva však nevychádzala odo mňa, keďže som si nikdy netrúfala na okamžitý odchod do zahraničia za lekárskou prácou, a dokonca bez praxe.

Dôvodom bol môj už terajší manžel, cudzinec, ktorý tam svoje pracovné miesto už mal, a teda ďalší krok bol viac-menej na mne. Po promócii začiatkom leta som definitívne odišla.

Ako si spomínaš na úplné začiatky v Nemecku?

Pracovať som začala až v marci 2017, čo bolo približne deväť mesiacov od presťahovania sa sem, z toho šesť mesiacov trval celý proces od prihlásenia sa v príslušnej komore zubných lekárov, získania jazykového certifikátu, uznania diplomu až do získania aprobácie, čiže spôsobilosti vykonávať zubársku činnosť. Keďže sme ako krajina integrovaní v rámci EÚ, našťastie nebolo nutné opakovať aj odborné skúšky.

Sú na zubárov v Nemecku odlišné nároky ako u nás?

Vyhľadávaní sú lekári s praxou aj mladí absolventi, ktorí majú povinnosť dvojročnej praxe pod dohľadom skúseného zubného lekára ako tzv. lekári v príprave alebo lekár-asistent. Táto podmienka platí v prípade, ak chcete spolupracovať aj so štátnymi zdravotnými poisťovňami. Absolventi však môžu pôsobiť aj samostatne len v prípade, že ich pacienti sú klientmi privátnych zdravotných poisťovní.

Môj kolega, rovesník, či ďalší stážisti, ktorých som u nás stretla, proste absolventi nemeckých a rakúskych lekárskych univerzít, boli však viac odborne pripravení na výkon zubnolekárskej činnosti, čo sa týka manuálnych zručností, ale aj vedomostí.

Už počas štúdia majú intenzívnejšiu klinickú prípravu, ak to mám porovnať s našou alma mater. Cítila som sa v začiatkoch ako dosť nevyrovnaný hráč, ale zmeniť som to mohla len vlastnou iniciatívou.

Ako vyzerali tvoje pracovné začiatky?

Mala som výhodu v nevýhode. Daná súkromná klinika krátko predtým získala licenciu na spoluprácu so štátnymi poisťovňami. Mínusom bolo už obsadené pracovné miesto iným absolventom a môj budúci šéf nemal aktuálne voľné miesto pre ďalšieho absolventa – lekára v príprave.

No prijal s mojím súhlasom, že začnem postupne nasávať atmosféru lekárskeho povolania v zahraničí, oboznámim sa pravdepodobne s iným prostredím, ako bola vysoká škola, a hlavne získam si prístup k jeho pacientom. Bolo to pre mňa vášnivé obdobie, bola som šťastná a nesmierne vďačná za takú pracovnú príležitosť, kde som sa mala najprv možnosť učiť, ako to celé v praxi funguje.

Na Slovensku platia pacienti u zubára takmer vždy značné čiastky peňazí, je to v Nemecku rovnako?

Neviem to porovnať úplne objektívne, keďže som nikdy nepracovala na Slovensku, ale samotné lekárske výkony vykazované poisťovniam sú z môjho pohľadu, čo sledujem v domácich odborných skupinách, honorované lepšie.

Na našej klinike, kde je podstatná väčšina pacientov poistená privátne, sa ponúka špičková starostlivosť a liečba, sú tu koncentrovaní rôznorodí špecialisti a aj zdravotnícky personál má potrebné vzdelanie. Za výkon sa účtuje takpovediac hodinový honorár. Práca zubného lekára a výkony s tým spojené sú vo všeobecnosti na našej klinike hodnotené za podstatne drahšie.

Dnes sa niektorí ľudia vďaka internetu “dozvedia” svoju diagnózu ešte pred návštevou lekára. Akí sú v tomto tvoji pacienti?

Našťastie, nestretávam sa s tým často, ale, samozrejme, tak ako každý lekár, aj ja som videla a ošetrovala aj exemplárnych pacientov. Mnohokrát už tušia, čo by problém mohol znamenať, ale sú trpezliví, nechajú vás diagnostikovať a vysvetliť. Často prídu aj s drobnosťami, o čom podľa mňa svedčí, že im na ústnom zdraví záleží.

Čo bolo pre mňa absolútnym high-lightom, je starostlivosť rodičov o detský chrup. Zubný kaz bol v nemeckej populácii detí takmer raritou, aj dokonca u detí slovenských rodičov, na čo som bola veľmi pyšná. Rovnako mám možnosť opakovane vidieť aj vlastný chrup pacientov seniorov, čo je pre nich normálne a bežné. Takže s celkovými protézami, čo sú tie vyberacie zuby, mám veľmi minimálnu až nulovú skúsenosť.

Vidíš zo subjektívneho pohľadu nejaký rozdiel medzi slovenským a zahraničným dentálnym lekárstvom?

Na Slovensku existujú naozaj špecializované centrá s nastaveným štandardom pre súčasné moderné zubné lekárstvo, rovnako porovnateľné sú aj služby a vidím aj obrovskú motiváciu mladších a mladých lekárov pre neustále vzdelávanie.

Možností kontinuálneho vzdelávania je však v Nemecku zrejme viac vzhľadom na veľkosť krajiny. Mala som už nespočetne veľa príležitostí zúčastniť sa rôznych edukačných kurzov, ktoré sú vedené uznávanými nemeckými ako aj zahraničnými odborníkmi.

Môj šéf je členom mnohých nemeckých aj zahraničných odborných spolkov a spoločností, je lektorom v oblasti chirurgie a implantológie či estetickej zubnej medicíny, organizuje kurzy a školenia pod záštitou jeho vzdelávacieho centra.

Som mu nesmierne vďačná, lebo ma takpovediac posúval vpred a dal mi mnoho príležitostí sa zlepšovať a jeho zásluhou som spoznala veľkých odborníkov aj úžasných ľudí. Stále mi hovorí, že vidí motiváciu a potenciál, ktorý treba využiť a rozvíjať.

Plánuješ niekedy návrat na Slovensko, prípadne odchod do inej krajiny?

Áno. Chceme sa definitívne vrátiť domov na Slovensko. Akokoľvek sa zdá byť zahraničie príťažlivé, časom zistíte, že vám chýbajú priatelia či rodina, s ktorými si jednoducho spontánne vypijete kávu.

Miestom výkonu tvojej práce je turistami vyhľadávané Tegernsee.

Zatiaľ, čo iní tu v krásnom Tegernsee dovolenkujú, my tu bývame, žijeme, pracujeme. Je to asi 40 kilometrov na juh od Mníchova a zároveň je to jedno z najkrajších centier turizmu Bavorska. To hlavne vďaka alpskej prírode a jazeru.

Do kresla ti často sadajú aj známe osobnosti zo športového prostredia…

Sme klinikou, ktorá sa zameriava aj na tzv. športové zubné lekárstvo s cieľom zvýšiť výkon športovcov pri športe, a tým aj podporiť mladé talenty. Klinika kooperuje aj s nemeckým lyžiarskym zväzom DSV a niektorých členov budete mať možnosť vidieť aj na tohtoročných ZOH v Pekingu.

Okrem toho mi v kresle sedeli už aj veľmi známi hráči slávneho nemeckého futbalového klubu. Napríklad medzi našich pacientov patrí pár hráčov tohto klubu vrátane známeho brankára a tiež tréner.

(Katarína nemôže kvôli pravidlám GDPR uvádzať v rozhovore konkrétne mená. Podľa fotografie, na ktorej je Katka s brankárom Manuelom Neuerom. je zrejmé, že ide o Bayern Mníchov.)

Mala si nejaký zvláštny pocit pred tým, než si išla ošetrovať prvého viac známejšieho človeka?

Môj pocit bol úplne neutrálny na rozdiel od môjho šéfa. (Smiech). Keďže som nikdy nebola futbalovým fanúšikom, na začiatku som ani netušila, kto sem príde a sadne si do kresla.

Milióny ľudí sleduje ich výkony a pozná ich tváre, no ako sa známejšie osobnosti správajú pri takejto “citlivejšej” chvíľke?

Správajú sa rovnako ako ostatní pacienti, ak je nutné, tak aj poslušne čakajú. Ale väčšinou naozaj len chvíľku. Pri tejto časti sa musím zasmiať, lebo môj šéf by neprežil, keby čakali vôbec v čakárni. Keď tak, možno v ordinácii. Sú naozaj milí, priateľskí, nie sú vážni, skôr uvoľnení a ja sama som pri nich nikdy necítila neistotu.

Starajú sa prominentní pacienti dôkladne o svoj chrup?

Starajú. Dbajú o svoje ústne zdravie, preto aj prichádzajú a vedia, že ochorenia či už samotných zubov alebo ostatných tkanív v ústach môžu následne ovplyvniť ich celkový zdravotný stav. Sú obklopení tímom odborníkov, ktorí ich k tomu vedú a nato upozorňujú.

Je za ošetrovanie exkluzívnych hostí iné finančné ohodnotenie?

Nie je tam finančný rozdiel, ak mi v kresle sedí známy pacient, menej známy alebo neznámy. Pri každom jednotlivcovi je potreba stanoviť diagnózu, navrhnúť plán liečby a možnosti a už oni sami sa rozhodnú, či to je alebo nie je aj v ich záujme.

Rozdiel by bol znova v poisťovniach, pretože pri privátnom poistení bude podiel jeho vlastných nákladov nižší pri tom istom liečebnom pláne ako u pacienta poisteného v štátnej zdravotnej poisťovni.

Pravidlo je, že čím viac robíš, tým máš vyšší obrat, čo sa potom odzrkadlí aj na tvojom brutto/netto zárobku. Ale tak všeobecne u lekárov-asistentov to začína asi pri 3 500-5 000 eurách v hrubom, čo je základná zložka platu a plus podiel na obrate, čo je tiež individuálne, to môže byť medzi 20-30 %.

Z platu netreba mať veľké vidiny, pretože aj ja som začínala dosť mierne. Vplyv má na to určite typ kliniky, skúsenosti a prax, potom neskôr špecializácia a aj oblasť Nemecka, čiže ten základný plat niekde začína oveľa vyššie.