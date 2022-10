Kamila vo Fínsku sprevádza ľudí k polárnej žiare: Teploty tu klesnú aj na -30 °C, mesačne si viem zarobiť tisíce eur

Kamila je mladá Slovenka, ktorú už dávno uchvátilo cestovanie, spoznávanie nových miest a pasovanie sa s výzvami, na ktoré by si len tak každý netrúfol. V súčasnosti sa nachádza na severe Fínska, kde v magickom Laponsku sprevádza ľudí na exkurziách za polárnou žiarou.

V rozhovore s Kamilou sa dozviete aj: ako sa dostala ku práci sprievodkyne vo Fínsku;

čo ľudia na severe Fínska nevedia tak dobre, ako by sa očakávalo;

čo sa jej stihlo udiať počas práce;

aké otázky sa jej najčastejšie pýtajú zákazníci;

koľko si dokáže zarobiť.

Rovaniemi je fínske mesto, kde teplota v zimných mesiacoch siaha hlboko pod 0 stupňov Celzia. Prečo sa mladá Slovenka rozhodne ísť pracovať na takéto miesto?

Už od malička bolo mojím snom vidieť polárnu žiaru. Táto myšlienka a túžba sa vo mne zrodila, keď som si pozerala obrázky v časopise, kde som uvidela fotku polárnej žiary v Nórsku. Fotku som si z časopisu vystrihla a nalepila nad posteľ. Vtedy som si povedala, že by som tam v budúcnosti chcela ísť a vidieť tento nádherný úkaz na vlastné oči.

Cestovať som začala počas strednej školy. Navštívila som dvakrát svoje vysnené Nórsko. Prvýkrát počas zimy. Avšak bolo to len na predĺžený víkend v Osle. Z takého veľkého mesta plného svetiel je takmer nemožné vidieť polárnu žiaru. Skúsila som to teda o rok neskôr o dosť severnejšie. Avšak problém bol v tom, že som tam pracovala počas leta a v tomto období nie je možné vidieť auroru, pretože tu vládne polárny deň, čo znamená, že slnko tu vôbec niekoľko týždňov nezapadá.

O rok neskôr som šla znovu skúsiť šťastie na Island, kde sa dá pomerne jednoducho pozorovať žiara. Avšak tiež som tam nebola v správny čas. Pracovala som tam počas letných prázdnin, pretože počas roka som študovala už na vysokej škole. Začiatkom roka 2022 som rozmýšľala o ďalšej destinácii na výlet a napadlo mi Fínsko. Chcela som tam vidieť polárnu žiaru, ale keď som si prekalkulovala, koľko by ma taký výlet stál, zmenila som názor hlavne kvôli tomu, že nie je zaručené, že by som polárnu žiaru videla.

Ako si sa vôbec dostala k práci turistickej sprievodkyne v takom prostredí?

Kamarátka prišla s myšlienkou stráviť vo Fínsku zimnú sezónu prácou na husky farme, čo automaticky zvyšuje možnosť vidieť polárnu žiaru. Ujala som sa tej myšlienky a začala som si tam hľadať prácu na zimnú sezónu. Nájsť pracovnú pozíciu na husky farme bolo pomerne náročné, a tak som rozšírila svoje obzory na takmer akúkoľvek prácu v Laponsku.

Do Google vyhľadávača som zadala „work in Lapland“, čo mi zobrazilo množstvo stránok s rôznymi pracovnými ponukami. Poslala som teda okolo 30 životopisov na rôzne pracovné pozície. Absolvovala som okolo 8 pohovorov prostredníctvom videohovoru. Išlo o pozície ako napríklad elf-housekeeper, elf-detský animátor alebo tourguide. Avšak najviac sa mi páčila práca turistickej sprievodkyne, pretože je to niečo, čo ma skutočne baví. Práca s ľuďmi, komunikácia a predávanie im svojich zručností a informácií a predovšetkým cestovanie spojené s objavovaním nových miest.

Fínsko pre mnohých ľudí znamená väčšinou len hlavné mesto Helsinki. Ako to však vyzerá na severe krajiny, čo sa týka mentality obyvateľov, možností či služieb?

Sever krajiny je podstatne iný. Ja bývam v Rovaniemi, ktoré je od Helsiniek vzdialené vyše 800 km, čo predstavuje približne 9 hodín cesty autom. Za dobu, čo som tu, som si všimla, že ľudia tu nevedia až tak perfektne po anglicky ako by som čakala.

Fíni nie sú veľmi priateľskí, nezačnú s vami rozhovor len tak sami od seba. Na to, aby s vami iniciovali rozhovor, si potrebujú vypiť zopár panákov. Ponuka služieb sa tu prevažne orientuje na široké spektrum zákazníkov, prichádzajúcich z rôznych kútov sveta. Títo zákazníci prichádzajú do Laponska predovšetkým preto, aby videli polárnu žiaru, „navštívili“ Santa Clausa, strávili pobyt v tradičnej fínskej saune a videli pravú severskú tundru a zvieratá, ktoré v nej žijú.

Veľkým lákadlom sú organizované safari do prírody, napríklad pre pozorovanie losov, sobov alebo návštevy husky fariem. Takmer každá fínska rodina vlastní saunu. Je to niečo, čo v podstatnej miere preslávilo Fínsko. Pôvodní obyvatelia sa často venujú rybolovu alebo poľovníctvu. V minulosti to predstavovalo hlavný spôsob obživy. Čo sa týka klímy, tak je podstatne iná ako na Slovensku. Cez zimu je teplota v rozmedzí -20 až -30 stupňov Celzia.

Zimy sú tu teda veľmi studené, bohaté na snehové prehánky a silný vietor. V zimnom období sa slnko objaví na oblohe len na pár hodín. Dokonca na úplnom severe je tma až 50 dní v roku.

Čo všetko vlastne spadá do tvojej pracovnej činnosti?

Hlavným bodom mojej pracovnej činnosti je prezentovanie Laponska. Keďže sa tu nachádza dedinka Santa Clausa či polárna žiara, ľudia sem chodia najmä kvôli magickej energii, ktorú túto miesto ponúka. Mnoho návštevníkov sem príde len preto, aby si splnili detské sny.

Naša spoločnosť ponúka rôzne exkurzie. Či už prírodné, dobrodružné, zážitkové alebo kultúrne. Moja práca je teda veľmi pestrá. Môžem sprevádzať ľudí pri viacerých aktivitách, ako už spomínane safari pozorovania polárnych zvierat, turistiky, lyžovanie, rybárčenie, pozorovanie polárnej žiary, jazda na snežných skútroch, jazda na husky alebo sobích záprahoch, stavanie iglu, návšteva Santu a jeho dediny…

Avšak každá exkurzia si vyžaduje prípravu. Počas voľného času študujem destinácie v Laponsku, aby som klientom vedela poskytnúť dostatočné, užitočné a zaujímavé informácie.

Tvojou prácou je teda aj zážitkové sprevádzanie turistov z celého sveta, aby videli polárnu žiaru. Ako vyzerá tvoja príprava na takúto „službu“?

Po príchode do práce idem do obchodu nakúpiť pre klientov čerstvé jedlo, ktoré sa podáva a pripravuje v tradičných altánkoch počas exkurzie ako obed alebo večera. Nesmiem zabudnúť zbaliť dostatočné množstvo vody a ostatné nevyhnutné veci. Všetko zbalím do batohu a vyzdvihnem hostí na určenom mieste.

Ak nemajú dostatočne vyhovujúce oblečenie, vrátim sa s nimi do kancelárie a poskytnem im všetko potrebné. Následne ideme autom na danú exkurziu. Keďže naša spoločnosť poskytuje vyše 100 rôznych variácií exkurzií, moja pracovná náplň je vďaka tomu veľmi pestrá. Po skončení exkurzie sa vrátime naspäť do kancelárie, kde klienti vrátia požičané oblečenie a taktiež sa postaráme aj o ich prepravu naspäť do hotela.

Čo nemôže chýbať v tvojej povinnej výbave?

Každá výprava je iná a sú potrebné iné veci. Pri bežnej exkurzii nesmie chýbať lekárnička, nôž, zápalky, kamera, teplá a studená voda, jedlo, čučoriedkový džús, palice na opekanie, drevo, papierové príbory, taniere, servítky, čaj, káva, horúca čokoláda, cukor, sladký zákusok, vrece na odpadky. Pre exkurzie polárnej žiary je nevyhnutná veľká lyžica, kovové podkovy a vedro so studenou vodou pre program. Pre exkurzie na štvorkolkách alebo snežných skútroch je potrebná prilba, rukavice a, samozrejme, vodičský preukaz.

Koľko stojí taká výprava?

Ceny ponúkaných služieb a exkurzií sa pohybujú rôzne. Všetko záleží od toho, o akú exkurziu máte záujem. Platby zákazníkov majú na starosti zamestnanci v kancelárii a nie turistickí sprievodcovia. Napríklad taká exkurzia polárnej žiary pre 1 osobu stojí okolo 100 €.

Aké sú najčastejšie otázky tvojich zákazníkov?

Všetko závisí, odkiaľ zákazníci pochádzajú. Ľudia z Európy nemajú toľko otázok, pretože im dané prostredie nepríde až také exotické. Naopak, zákazníci z Ázie majú veľmi veľa otázok, pretože im to tu príde úplne iné. Pýtajú sa na teplotu v lete a v zime, na typické zvieratá, ktoré tu žijú, na polárnu žiaru a typický spôsob života Fínov.

Stihlo sa ti už prihodiť niečo naozaj nečakané?

Áno. Bola som „hodená do vody“. Výcvikový týždeň mal prebiehať 2 týždne. Hneď prvý deň v práci som absolvovala 2 exkurzie, kde som sa mala naučiť ich priebeh a všetko potrebné. Môj prvý pracovný deň trval 18 hodín. Na druhý deň ma už samotnú poslali robiť exkurziu pre 7 ľudí. Vôbec som to nečkala. Nebola som na to pripravená. Vôbec som si nebola istá svojimi anglickými schopnosťami a priebehom celej exkurzie. Strašne som sa bála, že niečo zabudnem, pokazím, zablúdim alebo nebudem vedieť nájsť miesto, kde vyzdvihnúť zákazníkov.

Bola to jedna z mojich najväčších výziev v živote. Sama v zahraničí, v krajine, kde sa nedorozumiem svojím jazykom, v angličtine som si nebola istá, za polárnym kruhom a zodpovedná za spokojnosť z exkurzie ďalších 7 ľudí. Avšak nakoniec všetko dopadlo nad moje očakávania. Normálne som nečakala, že všetko klapne a bude prebiehať tak ľahko. Uvideli sme krásnu polárnu žiaru, zákazníci boli so mnou veľmi spokojní a dokonca napísali aj dobré recenzie na internete, čo sa často nestáva. Takže to bol pre mňa vynikajúci štart do práce turistického sprievodcu.

Čo v prípade, že kvôli počasiu či iným zmenám plánu nie je možné pozorovať polárnu žiaru?

Bohužiaľ, toto je vec, ktorá sa nedá nijako ovplyvniť alebo predpovedať. Ani aplikácie, ktoré ukazujú možnosť pozorovania polárnej žiary nie sú také spoľahlivé, ako si niektorí myslia. Možnosť jej pozorovania závisí od veľa faktorov, či už fyzikálnych alebo meteorologických. Mňa osobne veľmi mrzí, keď sem pricestujú ľudia z veľmi ďalekých krajín, aby videli polárnu žiaru, no vyberú si zlý večer a neuvidia nič.

Avšak v prípadoch, keď je zlé počasie a polárna žiara sa neobjaví na oblohe, je v zálohe program šamanských zvykov. Taktiež sa snažíme ľuďom povedať čo najviac o polárnej žiare, aby si aspoň niečo z daného výletu odniesli. Samozrejme, môžu svoje šťastie vyskúšať iný deň, pričom majú podstatnú zľavu pri rezervovaní ďalšej exkurzie.

Koľko si dokážeš na svojej pozícii zarobiť?

Môj fix salary, teda fixný príjem, je nastavený na 2000 eur, ale s extra bonusmi za nadčasy alebo sviatky sa to môže vyšplhať na 2500 – 3500 eur.