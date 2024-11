K moru za 50 eur: Našli sme letenky do klenotu, kde si vychutnáte vylihovanie na ležadle, aj keď na Slovensku nasneží

Dnes v noci vonku poriadne prituhlo a vysoké teploty sú v nedohľadne. No ak túžite po teple, nemusíte čakať do príchodu ďalšej jari či leta, alebo cestovať na druhý koniec planéty. Jednou z relatívne blízkych možností je vyraziť napríklad do Egypta.

Článok pokračuje pod videom ↓

Našli sme letenky za zaujímavé ceny do letoviska Šarm aš-Šajch (Sharm El Sheikh), ktoré sa nachádza na pobreží Červeného mora. Lákavé pre nás v tomto období je hlavne teplotami, ktoré aktuálne atakujú tridsiatky.

Jednosmerne si sem zaletíte od 50 eur. V podstate do 60 eur máte na výber z rôznych termínov počas novembra, decembra, ale aj z tých na január. Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air z Budapešti a let trvá 3 hodiny a 50 minút, čo môže byť relatívne stráviteľné aj pre ľudí, ktorí sa dlhým letom vyhýbajú.

Zaujal nás napríklad termín na 28. novembra v cenovke 50 eur, alebo na 5. januára, čo je ideálne pre niekoho, kto si chce napríklad oddýchnuť po sviatkoch plných zhonu.

Spiatočne od 100 eur

Keďže ale budete potrebovať aj priletieť späť, zisťovali sme aj ceny spiatočných leteniek a na kedy aktuálne vychádzajú najvýhodnejšie. Za stovku sa dostanete tam aj späť začiatkom februára, no v tomto prípade sa bavíme o dovolenke na 14 nocí. Ak si nechcete minúť všetko voľno v práci hneď začiatkom roka, aj tak máte možnosti.

Napríklad, môžete vyraziť 24. januára a vrátiť sa späť 31. januára a spiatočné letenky vás budú stáť 112 eur. Treba však počítať aj s tým, že počas januára tu budú teploty o čosi nižšie, než sú teraz, preto ak chcete teplo, je ideálne vyraziť čo najskôr ešte počas novembra, prípadne si tu naplánovať dovolenku na jar. No aj počas našej zimy môže dobre padnúť takáto zmena.

Môžete do Egypta vycestovať napríklad 12. decembra a vrátiť sa 23. decembra s letenkami za 125 eur. Ak nepatríte medzi fanúšikov Vianoc, možno vám práve tento termín bude vyhovovať a namiesto tlačeníc v obchode si budete užívať na ležadle s nejakým drinkom v ruke.

Pozreli sme sa aj na Booking, ako je to s cenami ubytovania v tejto destinácii. Dobrou správou je, že ešte je aj na najbližšie týždne z čoho vyberať a aj all inclusive ponuky začínajú na sume pár desiatok eur na noc.