Jennifer Lopez prvýkrát prehovorila o rozvode s Benom Affleckom. Po všetkých dohadoch konečne uviedla veci na pravú mieru

Hoci sa po krachu vzťahu s Benom Affleckom cíti osamelá a smutná, nič neľutuje. Ani to, že podala žiadosť o rozvod. Herečka otvorene priznala svoje pocity po turbulentnom období, ktoré pre ňu bolo mimoriadne náročné.

Zažila leto, aké nečakala. Zrušené turné a koniec manželstva s hercom Benom Affleckom by jej spočiatku nenapadli ani v tých najhorších snoch. Dnes však čelí krutej realite a aj keď sa snaží byť silná, nie je to vôbec jednoduché, ako prezradila pre Interview Magazine.

Potrebovala to

Jennifer Lopez vyšla s pravdou von, že ju tohtoročné búrlivé leto zmenilo. Okolnosti súvisiace so skončením vzťahu s Benom ju poznačili, no ako sama potvrdila, s odstupom času sa na to pozerá inak. „Teraz sa na to pozerám z druhej strany a hovorím si, že je to presne to, čo som potrebovala,” povedala speváčka, o ktorej sa toho napísalo veľmi veľa nepravdivého. „Viem, že som dobrý človek a dobrá matka. Viem, kto sú moji priatelia a viem, kto som,“ dodala.

V rozhovore s reportérkou Nikki Glaser sa Jennifer tiež zverila s tým, aké veľmi náročné je pre ňu ukončenie vzťahu s Benom. Môže za to tiež fakt, že už v minulosti si dvojica prešla jedným rozchodom. Nikomu by preto nenapadlo, že im nevyjde ďalší pokus. Speváčka prirovnala ukončenie vzťahu k tomu, „ako keby ju niekto buchol veľmi silno do hlavy obrovskou palicou.” Podľa jej slov mala tiež pocity, „ako keby na ňu spadol dom.”

V iných šťastie nehľadá