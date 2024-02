Jennifer Aniston dnes oslavuje 55 rokov a zverejnila video so zábermi, ktoré ste nikdy nevideli. Možno vás až rozplače

Keď sa povie Jennifer Aniston, mnohým sa okamžite v pamäti vynorí Rachel zo sitkomu Priatelia. No táto herečka má na svojom konte oveľa viac zaujímavých rolí. Spomeňme napríklad jej úlohu v seriáli The Morning Show. Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, dnes oslavuje 55 rokov. A pre svojich fanúšikov si pripravila dojemný príspevok, ktorý zdieľala na Instagrame.

Jennifer Aniston pri tejto príležitosti zdieľala na sociálnej sieti video, ktoré sa skladá z fotografií z najrôznejších momentov jej života, od súčasnosti až po obdobie, kedy bola malým dieťaťom. Nevynechala ani svoje dospievanie. Je pravdepodobné, že mnohé z týchto snímok ste ešte nikdy nevideli. No objavili sa medzi nimi aj momenty z Priateľov.

Aniston dopísala, že je za svoj život vďačná

Dojemným spôsobom zrekapitovala svoj život. Okrem fotografií použila aj báseň s názvom „The Layers“ od amerického básnika Stanleyho Kunitza. Spomína sa v nej, že už nie je tým, kým kedysi bol a že už má za sebou mnohé životy. Dá sa teda predpokladať, že s týmito slovami sa herečka stotožňuje.

Príspevok zverejnila len pred niekoľkými minútami, no už dosiahol cez 500-tisíc „páči sa mi to“ a toto číslo neustále narastá. V komentároch si odniesla množstvo blahoželaní a srdečných prianí.