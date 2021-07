Jej prsia sú väčšie než tvoje: Známa speváčka prekvapuje zmenou správania, mnohým to prekáža

Meno Billie Eilish zrejme nikomu predstavovať netreba. 5-násobná držiteľka Grammy a mnohých ďalších ocenení už čoskoro vydá svoj dlho očakávaný druhý štúdiový album. Na ňom sa, teda aspoň podľa už zverejnených skladieb, tvorcovsky výrazne posunie. Nový hudobný štýl však so sebou priniesol aj náhlu zmenu imidžu a aj správania. Billie Eilish už nie je nevinná teenagerka, ktorá svoje krivky skrýva, ale naopak, pretŕča ich svetu.

Známa speváčka Billie Eilish už dávno nie je dievčatko v puberte, čo sa snaží dávať najavo nielen svojou tvorbou, ale aj svojou prezentáciou na sociálnych sieťach. Len pred pár mesiacmi nafotila šteklivú sériu fotografií pre módny magazín Vogue a odvtedy sa jej profil na Instagrame zapĺňa snímkami, ktoré by sme od nej ešte minulý rok možno ani nečakali, všimol si web Refresher.

Dospievanie ju mení

Jej fanúšikovia túto náhlu zmenu imidžu aj správania vedia stráviť len veľmi ťažko. Samotná Billie to ale často komentuje slovami, že dospieva a je prirodzené, že sa tým pádom mení nielen jej hudobná tvorba, ale aj jej postoje a názory.

No zatiaľčo v minulosti svoje telo pred zrakmi fanúšikov skrývala, pretože nechcela, aby ju vnímali ako nejaký objekt sexualizácie, teraz je všetko inak. Na svoj instagramový profil totiž oceňovaná a kritikmi ospevovaná speváčka zdieľa fotografie, na ktorých niekedy ukazuje viac než by sme chceli.

Najnovšie všetkých prekvapila zdieľaním selfies, ktoré začali fotografiou a pohľadom na jej prsia a pokračovali dvomi selfie fotografiami. K prvej fotke s vypasovaným dekoltom napísala len strohé „Áno, viem…“. Na TikTok-u zas jednému zo svojich kritikov napísala, že “moje prsia sú väčšie než tvoje”.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa BILLIE EILISH (@billieeilish)

Toto však nie je jej jediný výstrelok posledných týždňov. Necelých 21 dní pred vydaním albumu Billie na sociálnych sieťach komunikuje veľmi zvláštnym spôsobom. Ako web Refresher podotkol, fanúšikovia si myslia, že ide o akýsi druh sebaprezentácie, ktorým chce propagovať svoj najnovší album. Rozhodne však z toho nadšení veľmi nie sú. Albumová novinka Happier Than Ever vychádza 30. júla a zrejme ňou ukáže aj to, že sa naozaj nemá za svoje krivky prečo hanbiť.